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Ярославский: Мы съели Вторую лигу, справимся и с Первой, а потом уже приступим к десерту — УПЛ
Грандиозные планы харьковского клуба
instagram.com/fcmetalua
Бывший президент "
"Как я и обещал, мы вернули "Металлист", восстанавливаем инфраструктуру, трансферы — достойные. Мы съели Вторую лигу, справимся и с Первой, а потом уже приступим к десерту игры — УПЛ.
Процесс восстановления инфраструктуры "Металлиста" идет полным ходом. Специалисты работают с нашей Spidercam, к началу чемпионата она будет готова. Ремонтируем северную трибуну, западная трибуна в ужасном состоянии.
Работают люди на 14 игровых полях детской футбольной академии, там уже в ноябре будут заниматься дети. Все, что можно было снести из прошлой жизни, мы снесли, сейчас все делаем новое и современное. Все сделаем идеально.
В данный момент идет новое структурирование собственности "Металлиста" и должное оформление документов. Мы все знаем ситуацию со спецконфискацией, когда ничего не было оформлено, как требовалось. Но процесс завершится, уверен, что скоро "Металлиста" будет тренироваться на своей базе", – сказал Ярославский.
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