Ярославский: Мы съели Вторую лигу, справимся и с Первой, а потом уже приступим к десерту — УПЛ

Бывший президент " Металлиста " Александр Ярославский - о ходе работ по восстановлению инфраструктуры клуба.

"Как я и обещал, мы вернули "Металлист", восстанавливаем инфраструктуру, трансферы — достойные. Мы съели Вторую лигу, справимся и с Первой, а потом уже приступим к десерту игры — УПЛ.

Процесс восстановления инфраструктуры "Металлиста" идет полным ходом. Специалисты работают с нашей Spidercam, к началу чемпионата она будет готова. Ремонтируем северную трибуну, западная трибуна в ужасном состоянии.

Работают люди на 14 игровых полях детской футбольной академии, там уже в ноябре будут заниматься дети. Все, что можно было снести из прошлой жизни, мы снесли, сейчас все делаем новое и современное. Все сделаем идеально.

В данный момент идет новое структурирование собственности "Металлиста" и должное оформление документов. Мы все знаем ситуацию со спецконфискацией, когда ничего не было оформлено, как требовалось. Но процесс завершится, уверен, что скоро "Металлиста" будет тренироваться на своей базе", – сказал Ярославский.