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Ярославский: Мы съели Вторую лигу, справимся и с Первой, а потом уже приступим к десерту — УПЛ

Вторая лига
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(1 голосов)

Грандиозные планы харьковского клуба

Ярославский: Мы съели Вторую лигу, справимся и с Первой, а потом уже приступим к десерту — УПЛ

instagram.com/fcmetalua

Новина українською

Бывший президент "Металлиста" Александр Ярославский - о ходе работ по восстановлению инфраструктуры клуба.

"Как я и обещал, мы вернули "Металлист", восстанавливаем инфраструктуру, трансферы — достойные. Мы съели Вторую лигу, справимся и с Первой, а потом уже приступим к десерту игры — УПЛ.

Процесс восстановления инфраструктуры "Металлиста" идет полным ходом. Специалисты работают с нашей Spidercam, к началу чемпионата она будет готова. Ремонтируем северную трибуну, западная трибуна в ужасном состоянии.

Работают люди на 14 игровых полях детской футбольной академии, там уже в ноябре будут заниматься дети. Все, что можно было снести из прошлой жизни, мы снесли, сейчас все делаем новое и современное. Все сделаем идеально.

В данный момент идет новое структурирование собственности "Металлиста" и должное оформление документов. Мы все знаем ситуацию со спецконфискацией, когда ничего не было оформлено, как требовалось. Но процесс завершится, уверен, что скоро "Металлиста" будет тренироваться на своей базе", – сказал Ярославский.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Металлист

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Комментарии (24)
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Olegyurchak (Хмельницький )
25.06.2021 в 22:48
А почему такой справедливый и честный г-н Ярославский нигде даже не заикается о борьбе за чемпионство и участие в ЛЧ хотя бы со второго места?
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0
0
kapkan (Луганск)
25.06.2021 в 22:44
Собрали банду из УПЛ, будет очень смешно если не выйдут!!!( Я этого не желаю, думаю от такой команды в УПЛ только плюс).
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0
-1
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
25.06.2021 в 22:37
Бюджет міста (області) стогне від забаганок "мецената" ! А потім - та я , та моя каманда ...
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+2
0
Конфуцій (Львів)
25.06.2021 в 22:20
Чувака понесло
Ответить
+2
0
Dozenko (NewYork)
25.06.2021 в 22:08
Чет он уже начинает подбешивать своим ЧСВ
Ответить
+5
-1
avatar
D0D (Донецк)
25.06.2021 в 21:56
Пусть так и будет!Удачи Вам ребята главное что-бы мечты превращались в цели а болелы думаю помогут
Ответить
+1
-5
avatar
c99baf (Харьков)
25.06.2021 в 22:18
Спс,а куда без "болел" ...
Ответить
0
-1
Acsakal (Kharkov)
25.06.2021 в 21:55
А можна хоч одну новину без обличчя в.о.мера Харкова? Чи ми лише робим вигляд, що йдеться про футбол, а насправді йдеться переважно про вибори?
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+4
-2
2.dc (Николаев)
25.06.2021 в 21:50
)... в последний момент все-таки сдержался - на десерт УПЛ, а не ЛЧ ...
Ответить
+2
-1
avatar
Сергей.Л (Мариуполь)
25.06.2021 в 21:43
"Мы съели Вторую ... , съедим и Первую..." звучит как "у нас есть деньги на судей"...)))
Ответить
+6
-3
Весела Дача (Кривий Ріг)
25.06.2021 в 21:31
На десерте и подавишься, тут другие ребята.
Ответить
+8
-4
avatar
c99baf (Харьков)
25.06.2021 в 21:45
Не желай другому,ато своей блевотиной подавишься,рулон туалетной бумаги,млять...
Ответить
0
-7
Весела Дача (Кривий Ріг)
25.06.2021 в 22:14
Не рвись так, дурачок.
+3
0
footbolklub (Луганск)
25.06.2021 в 21:31
Мы сильные и Болеем за свои команды .А значит за Родину
Ответить
+1
-2
footbolklub (Луганск)
25.06.2021 в 21:29
Деньги делают и в Европе..Тогда где наше с вами болельщецтво! За честный Футбол. ,,Черноморец " душат.Давайте всех ,оставим ,,Динамо" и ,,Шахтер "
Ответить
+1
-1
footbolklub (Луганск)
25.06.2021 в 21:21
Лучшие и их просто унечтожили
Ответить
0
-1
footbolklub (Луганск)
25.06.2021 в 21:20
Желудок не расстроится ? Где ,,Карпаты" Кононова, ,,Волынь" Кварцяного,,Чероморец" Григорчука. ,. Алксандрия " Шарана. , ,,Ворскла " Сачко ,Заря " Вернидуба .Вторая половина Динамо.Бездари не верующие , что на Украине есть ФУТБОЛ
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+2
-2
Alex-696 (Немирів)
25.06.2021 в 22:47
Що за біліберда? Який сенс вашого допису?
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0
0
sebekkiril (Dm.roslo)
25.06.2021 в 21:20
Ярославський сикло, трохи прижали, побіг памперс міняти, і міняв довго. Поки не поняв, що можно джинси вдіти зараз.
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+8
-4
clipper (Одесса)
25.06.2021 в 21:09
Интересно Металлист 1925 так и останется с таким названием? А то выходит что новый, старый Металлист реально с того года, а тот что 1925 появился недавно, реально курьез, и если уже пошла такая пьянка, быть может на базе 1925 было бы оазумным возродить тот ФК Харьков?)
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+1
-1
юрец-700 (Харьков)
25.06.2021 в 21:14
Вроде бы уже " Авангард"
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+2
0
vwv (Харьков)
25.06.2021 в 21:18
Металлист 1925
+1
-1
vwv (Харьков)
25.06.2021 в 21:17
пока у Ярика новый клуб. Никаких реальных шагов по решению преемственности пока не видно.
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+3
0
avatar
c99baf (Харьков)
25.06.2021 в 21:01
Прочитал аж страшно стало за ком-ды "пердива",..
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+5
-3


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