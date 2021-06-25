Кучер признан лучшим тренером Второй лиги в минувшем сезоне

Главный тренер "Металла"/" Металлиста " Александр Кучер признан ПФЛ лучшим тренером Второй лиги в сезоне 2020/2021.

Под его руководством команда в 23 матчах сезона одержала 21 победу при 2 ничьих.

В итоге, команда заняла 1-е место в группе Б Второй лиги и вышла в Первую лигу, а также победила в Золотом матче.

Для Кучера, который в свое время сам был игроком "Металлиста", прошедший сезон стал первым в его тренерской карьере.