Вторая лига
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Кучер признан лучшим тренером Второй лиги в минувшем сезоне
Металл не дал усомниться в своей силе
fcmetalist.com.ua
Главный тренер "Металла"/"
Под его руководством команда в 23 матчах сезона одержала 21 победу при 2 ничьих.
В итоге, команда заняла 1-е место в группе Б Второй лиги и вышла в Первую лигу, а также победила в Золотом матче.
Для Кучера, который в свое время сам был игроком "Металлиста", прошедший сезон стал первым в его тренерской карьере.
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Источник:ФК Металлист
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Комментарии (1)
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жека-киев (биг виладж)
26.06.2021 в 00:43
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