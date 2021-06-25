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Кучер признан лучшим тренером Второй лиги в минувшем сезоне

Вторая лига
(1 голосов)

Металл не дал усомниться в своей силе

Кучер признан лучшим тренером Второй лиги в минувшем сезоне

fcmetalist.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Металла"/"Металлиста" Александр Кучер признан ПФЛ лучшим тренером Второй лиги в сезоне 2020/2021.

Под его руководством команда в 23 матчах сезона одержала 21 победу при 2 ничьих.

В итоге, команда заняла 1-е место в группе Б Второй лиги и вышла в Первую лигу, а также победила в Золотом матче.

Для Кучера, который в свое время сам был игроком "Металлиста", прошедший сезон стал первым в его тренерской карьере.

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В статье: Александр Кучер Металлист (Харьков) Металл (Харьков)
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Источник:
ФК Металлист

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Комментарии (1)
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жека-киев (биг виладж)
26.06.2021 в 00:43
Який Кучер тренер, пока невідомо. Ці гравці з тими суперниками, могли і без тренера грати, без питань.А от чекушка, організацію гри, місцями демонстрували дуже симпатичну.
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