Иванисеня: Я в Металлисте? Нет, это полностью неправда

Полузащитник Дмитрий Иванисеня, который недавно покинул "Зарю" , опроверг информацию о том, что он может перейти в "Металлист".

– Где планируете продолжить карьеру?

– Я пока не хочу давать интервью.

– А почему вообще ушли из "Зари"?

– Вы же все читали и видели.

– Вас связывали с "Металлистом" Ярославского. Есть шанс увидеть вас в Первой лиге?

– Нет, это полностью неправда.