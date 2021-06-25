Вторая лига
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Иванисеня: Я в Металлисте? Нет, это полностью неправда
Хавбек пока что не раскрывает карты
Скриншот: УАФ
Полузащитник Дмитрий Иванисеня, который
– Где планируете продолжить карьеру?
– Я пока не хочу давать интервью.
– А почему вообще ушли из "Зари"?
– Вы же все читали и видели.
– Вас связывали с "Металлистом" Ярославского. Есть шанс увидеть вас в Первой лиге?
– Нет, это полностью неправда.
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Источник:Трибуна
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