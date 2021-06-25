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Иванисеня: Я в Металлисте? Нет, это полностью неправда

Вторая лига
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Иванисеня: Я в Металлисте? Нет, это полностью неправда

Скриншот: УАФ

Новина українською

Полузащитник Дмитрий Иванисеня, который недавно покинул "Зарю", опроверг информацию о том, что он может перейти в "Металлист".

– Где планируете продолжить карьеру?

– Я пока не хочу давать интервью.

– А почему вообще ушли из "Зари"?

– Вы же все читали и видели.

– Вас связывали с "Металлистом" Ярославского. Есть шанс увидеть вас в Первой лиге?

– Нет, это полностью неправда.

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В статье: Заря (Луганск) Металлист (Харьков) Дмитрий Иванисеня
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Источник:
Трибуна

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