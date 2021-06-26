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Огиря и Гречишкин продолжат карьеру в Кривбассе - СМИ
Президентский клуб продолжает серьезно усиливаться
Полузащитники Владислав Огиря и Дмитрий Гречишкин продолжат карьеру в "
Огиря на днях покинул "Десну", за которую выступал с 2018 года. В минувшем сезоне 31-летний хавбек отдал одну результативную передачу в 27 матчах за черниговскую команду.
Гречишкин последние три сезона играл за "Александрию". В прошедшей кампании УПЛ полузащитник провел 24 поединка, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Напомним, что "Кривбасс" занял второе место в группе Б Второй лиги и следующий сезон проведет в Первой лиге.
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