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Огиря и Гречишкин продолжат карьеру в Кривбассе - СМИ

Вторая лига
(1 голосов)

Президентский клуб продолжает серьезно усиливаться

Огиря и Гречишкин продолжат карьеру в Кривбассе - СМИ

Новина українською

Полузащитники Владислав Огиря и Дмитрий Гречишкин продолжат карьеру в "Кривбассе", сообщает Sport Arena.

Огиря на днях покинул "Десну", за которую выступал с 2018 года. В минувшем сезоне 31-летний хавбек отдал одну результативную передачу в 27 матчах за черниговскую команду.

Гречишкин последние три сезона играл за "Александрию". В прошедшей кампании УПЛ полузащитник провел 24 поединка, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что "Кривбасс" занял второе место в группе Б Второй лиги и следующий сезон проведет в Первой лиге.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Владислав Огиря
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
26.06.2021 в 00:41
Интересно будет посмотреть
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Artemanat (Кривой Рог)
26.06.2021 в 00:32
Серьезно
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