Огиря и Гречишкин продолжат карьеру в Кривбассе - СМИ

Полузащитники Владислав Огиря и Дмитрий Гречишкин продолжат карьеру в " Кривбассе ", сообщает Sport Arena.

Огиря на днях покинул "Десну", за которую выступал с 2018 года. В минувшем сезоне 31-летний хавбек отдал одну результативную передачу в 27 матчах за черниговскую команду.

Гречишкин последние три сезона играл за "Александрию". В прошедшей кампании УПЛ полузащитник провел 24 поединка, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что "Кривбасс" занял второе место в группе Б Второй лиги и следующий сезон проведет в Первой лиге.