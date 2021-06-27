Вторая лига
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Сергей Шевченко - тренер ФК Николаев
У клуба появился новый наставник
ua.tribuna.com
ФК "Николаев" объявил о назначении Сергея Шевченко на пост главного тренера команды.
"Вторая лига – этап к будущим достижениям. Надеюсь, что николаевские болельщики не отвернутся от команды после понижения в классе", – сказал Шевченко после назначения.
Ранее стало известно, что ФК "Николаев" добровольно понизился из первой лиги во вторую, чтобы иметь возможность продолжить свое существование.
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Источник:Сайт ФК "Николаев"
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