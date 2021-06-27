Во Второй лиге отменили лимит на легионеров в заявке

Президент Профессиональной Футбольной Лиги Александр Каденко рассказал о нововведениях во Второй Лиге в сезоне 2021/2022. Теперь команд не будут ограничивать в количестве легионеров в заявке.

"- Количество легионеров в заявке клуба теперь не ограничено, но на поле одновременно могут находиться не более трех. Мы проанализировали и увидели, что больше трех-четырех легионеров в клубах Второй лиги нет. А Первая лига и была без ограничений.

- Планируются ли такие нововведения в УПЛ?

- Не готов сказать по УПЛ, но у нас сейчас так. У нас никто не использует такое количество легионеров.

- А почему до сих пор этой информации нет на официальном сайте ПФЛ?

- Мы только взяли за основу регламент, его должен утвердить исполком УАФ", - сказал Каденко в комментарии Tribuna.com.