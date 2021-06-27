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Во Второй лиге отменили лимит на легионеров в заявке

Вторая лига
(1 голосов)

В нем не было смысла

Во Второй лиге отменили лимит на легионеров в заявке

pfl.ua

Новина українською

Президент Профессиональной Футбольной Лиги Александр Каденко рассказал о нововведениях во Второй Лиге в сезоне 2021/2022. Теперь команд не будут ограничивать в количестве легионеров в заявке.

"- Количество легионеров в заявке клуба теперь не ограничено, но на поле одновременно могут находиться не более трех. Мы проанализировали и увидели, что больше трех-четырех легионеров в клубах Второй лиги нет. А Первая лига и была без ограничений.

- Планируются ли такие нововведения в УПЛ?

- Не готов сказать по УПЛ, но у нас сейчас так. У нас никто не использует такое количество легионеров.

- А почему до сих пор этой информации нет на официальном сайте ПФЛ?

- Мы только взяли за основу регламент, его должен утвердить исполком УАФ", - сказал Каденко в комментарии Tribuna.com.

До недавнего времени во Второй лиге было ограничение в пять легионеров в заявке.

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В статье: Вторая лига
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Источник:
Tribuna.com

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