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Смалийчук: Работаем, чтобы во Львове были одни Карпаты
Руководство клуба планирует огласить результаты своей работы через неделю
Президент "Карпат" Олег Смалийчук рассказал о нынешней ситуации с клубом.
"Понимаю раздражение болельщиков "Карпат" такой тишиной с нашей стороны. Но не переживайте, мы все работаем для того, чтобы во Львове были только одни "Карпаты" – честный клуб с прозрачной экономикой. Не верьте слухам.
На самом деле мы ничего не скрываем, просто еще не завершены все процессы, чтобы что-то сообщать. Думаю, через неделю все решится – и мы все расскажем.
Не будет никаких интервью "в теплой ванне", готов говорить с вами напрямую. Поэтому пишите вопросы в чате официального сайта "Карпат", постараюсь ответить на максимальное количество", – сказал Смалийчук.
Ранее СМИ сообщали, что нынешние "Карпаты" прекратят существование, а Смалийчук и Болотников создадут новый клуб, который начнет выступления в аматорах.
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