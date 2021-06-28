Смалийчук: Работаем, чтобы во Львове были одни Карпаты

Президент "Карпат" Олег Смалийчук рассказал о нынешней ситуации с клубом.

"Понимаю раздражение болельщиков "Карпат" такой тишиной с нашей стороны. Но не переживайте, мы все работаем для того, чтобы во Львове были только одни "Карпаты" – честный клуб с прозрачной экономикой. Не верьте слухам.

На самом деле мы ничего не скрываем, просто еще не завершены все процессы, чтобы что-то сообщать. Думаю, через неделю все решится – и мы все расскажем.

Не будет никаких интервью "в теплой ванне", готов говорить с вами напрямую. Поэтому пишите вопросы в чате официального сайта "Карпат", постараюсь ответить на максимальное количество", – сказал Смалийчук.

Ранее СМИ сообщали, что нынешние "Карпаты" прекратят существование, а Смалийчук и Болотников создадут новый клуб, который начнет выступления в аматорах.