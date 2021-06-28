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Смалийчук: Работаем, чтобы во Львове были одни Карпаты

Вторая лига
Обновлено
(1 голосов)

Руководство клуба планирует огласить результаты своей работы через неделю

Смалийчук: Работаем, чтобы во Львове были одни Карпаты

Новина українською

Президент "Карпат" Олег Смалийчук рассказал о нынешней ситуации с клубом.

"Понимаю раздражение болельщиков "Карпат" такой тишиной с нашей стороны. Но не переживайте, мы все работаем для того, чтобы во Львове были только одни "Карпаты" – честный клуб с прозрачной экономикой. Не верьте слухам.

На самом деле мы ничего не скрываем, просто еще не завершены все процессы, чтобы что-то сообщать. Думаю, через неделю все решится – и мы все расскажем.

Не будет никаких интервью "в теплой ванне", готов говорить с вами напрямую. Поэтому пишите вопросы в чате официального сайта "Карпат", постараюсь ответить на максимальное количество", – сказал Смалийчук.

Ранее СМИ сообщали, что нынешние "Карпаты" прекратят существование, а Смалийчук и Болотников создадут новый клуб, который начнет выступления в аматорах.

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В статье: Карпаты (Львов) Олег Смалийчук
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Комментарии (3)
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Liverpool 333 (Кировоград )
28.06.2021 в 19:53
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0
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
28.06.2021 в 19:41
Два афериста-пройдисвіта вивели КАРПАТИ не в єврокубки, а з другої ліги в аматори !
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+4
0
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FCLviv (Львів)
28.06.2021 в 19:36
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+2
0


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