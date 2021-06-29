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Сергей Нагорняк возглавил Эпицентр - СМИ

Вторая лига
(1 голосов)

Тренер ушел на клубную работу

Сергей Нагорняк возглавил Эпицентр - СМИ

Новина українською

После возвращения из отпуска футболистам "Эпицентра" был представлен новый главный тренер. Им стал экс-нападающий сборной Украины Сергей Нагорняк, в последние годы работавший со сборной Украины разных возрастных групп.

В тренерский штаб подолян также вошли экс-игрок национальной сборной Украины Олег Надуда, Владимир Игнатьев и Вадим Боженко, который будет отвечать за подготовку вратарей.

По имеющейся информации, за "Эпицентр" больше не будут выступать Алексей Геловани, Виталий Бадло, Назарий Процык, Тарас Червонецкий.

На просмотре сейчас находятся несколько потенциальных новичков. Запланированы шесть спаррингов, первый – с "Подольем", 5 июля

Напомним, что в минувшем сезоне "Эпицентр" финишировал четвертым в группе "А" Второй лиги, набрав 48 очков.

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В статье: Сергей Нагорняк Эпицентр (Дунаевцы)
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