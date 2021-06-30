Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Болотников: Карпаты должны быть одни во Львове. Никто не будет меряться писюнами, чьи Карпаты более настоящие
Что там у Карпат?
Директор по стратегическому развитию "Карпат" Сергей Болотников прокомментировал информацию СМИ, что
- Сенькив сказал, что ты, Смалийчук и Ящишин создадите новый клуб и будете выступать среди аматоров. Действительно может быть такой вариант?
– Сенькив немного сманипулировал информацию. Потому что это не имеет никакого отношения к "Карпатам", вообще эта тема. Потом пресса еще сманипулировала и сделала выводы, что это "Карпаты". Нет, такого ничего не планируется. Я точно не буду принимать в этом участия.
"Карпаты" должны быть одни во Львове, никто не будет меряться писюнами, чьи "Карпаты" более настоящие. Это очень низко. Насколько я знаю, будет все окей, будут одни "Карпаты", все будет хорошо, – сказал Болотников.
Популярное сейчас
- Врач Динамо рассказал о результатах МРТ Беседина и назвал сроки его восстановления
- "Я поседею быстрее, чем Марлос". Прорыв Украины изобразили с помощью речи Гитлера
- Артем Довбик своим голом побил рекорд Платини, державшийся 37 лет
- Смалийчук: Работаем, чтобы во Львове были одни Карпаты
- Девушка дня. Красавица-жена Андрея Лунина балует фанатов яркими фото на Мальорке. ФОТО
- Жены футболистов сборной Украины приехали в Бухарест поддержать мужей
Новости по теме
- 07:51 Украинские Накануне второго пришествия Металлиста и трое в лодке, не считая Диназа - анонс 24-го тура Второй лиги
- 19:28 Украинские Карпаты Смалийчука планируют объединиться с Карпатами Галич и аматорскими Карпатами
- 23:50 Украинские Болотников: Если удастся все задуманное, Карпаты скоро будут и в УПЛ, и в еврокубках