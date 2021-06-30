Болотников: Карпаты должны быть одни во Львове. Никто не будет меряться писюнами, чьи Карпаты более настоящие

Директор по стратегическому развитию "Карпат" Сергей Болотников прокомментировал информацию СМИ, что будут созданы новые "Карпаты", которые начнут свой путь в аматорах .

- Сенькив сказал, что ты, Смалийчук и Ящишин создадите новый клуб и будете выступать среди аматоров. Действительно может быть такой вариант?

– Сенькив немного сманипулировал информацию. Потому что это не имеет никакого отношения к "Карпатам", вообще эта тема. Потом пресса еще сманипулировала и сделала выводы, что это "Карпаты". Нет, такого ничего не планируется. Я точно не буду принимать в этом участия.

"Карпаты" должны быть одни во Львове, никто не будет меряться писюнами, чьи "Карпаты" более настоящие. Это очень низко. Насколько я знаю, будет все окей, будут одни "Карпаты", все будет хорошо, – сказал Болотников.