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Кривбасс подписал Сарнавского
Очередное качественно усиление для президентского клуба
fckryvbas.com
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Условия и сроки соглашения с 26-летним кипером не сообщаются.
Отметим, что это уже восьмой новичок клуба в летнее межсезонье.
В прошлом сезоне кипер играл за "Днепр-1", за который провел 18 матчей, в которых пропустил 32 гола, а в двух поединках отстоял на ноль.
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Источник:ФК Кривбасс
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Комментарии (1)
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Джин Тоник (R)
30.06.2021 в 22:11
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