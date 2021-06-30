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Кривбасс подписал Сарнавского

Вторая лига
(1 голосов)

Очередное качественно усиление для президентского клуба

Кривбасс подписал Сарнавского

fckryvbas.com

Новина українською

"Кривбасс" объявил о подписании контракта с голкипером Богданом Сарнавским.

Условия и сроки соглашения с 26-летним кипером не сообщаются.

Отметим, что это уже восьмой новичок клуба в летнее межсезонье.

В прошлом сезоне кипер играл за "Днепр-1", за который провел 18 матчей, в которых пропустил 32 гола, а в двух поединках отстоял на ноль.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Богдан Сарнавский
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Источник:
ФК Кривбасс

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Комментарии (1)
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Джин Тоник (R)
30.06.2021 в 22:11
Когда-то думали новый Касильяс...теперь Кривбаз...удачи
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