Кривбасс подписал Сарнавского

" Кривбасс " объявил о подписании контракта с голкипером Богданом Сарнавским.

Условия и сроки соглашения с 26-летним кипером не сообщаются.

Отметим, что это уже восьмой новичок клуба в летнее межсезонье.

В прошлом сезоне кипер играл за "Днепр-1", за который провел 18 матчей, в которых пропустил 32 гола, а в двух поединках отстоял на ноль.