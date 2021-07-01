В Харькове открылся фаншоп возрожденного Металлиста

Сегодня в Харькове официально открылся первый магазин клубной символики возрожденного ФК "Металлист" .

В первый день его работы фанов здесь встречали звезды "желто-синих" — капитан Руслан Фомин, Владимир Танчик, бразилец Маилтон Сантос и колумбиец Брайан Риаскос.

Первые посетители официального Fan Store, который вернулся на свое историческое место на Южной трибуне стадиона, получили возможность лично пообщаться и сфотографироваться с игроками "Металлиста", а также взять их автографы.

В официальном магазине клубной символики "Металлист" площадью 600 "квадратов" можно будет приобрести множество разнообразных сувенирных товаров: игровую форму и шарфы "Металлиста", брендированные вымпелы, сумки, термосы, мячи, спортивную обувь, пледы, чашки, канцтовары, пеналы, барсетки, брелки, бокалы, портмоне, маски с символикой любимого клуба и многое другое.