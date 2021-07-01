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Карпаты Тлумака пригласили трех игроков Волыни

Вторая лига
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Львовяне в спарринге обыграли Минай

Карпаты Тлумака пригласили трех игроков Волыни

fcminaj.com

Новина українською

Новичок Второй лиги львовские "Карпаты", которые возглавляет Андрей Тлумак, провел первый спарринг в нынешнее межсезонье, обыграв "Минай" - 2:0.

В этом матче в составе львовян солировали новички - Сергей Симинин, Владислав Приймак, Амбросий Чачуа, ранее выступавшие за "Волынь".

Следующий контрольный матч "Карпаты" проведут шестого июля с "Ворсклой".

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В статье: ФК Карпаты Львов
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