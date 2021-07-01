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Карпаты Тлумака пригласили трех игроков Волыни
Львовяне в спарринге обыграли Минай
fcminaj.com
Новичок Второй лиги львовские "Карпаты", которые возглавляет Андрей Тлумак, провел первый спарринг в нынешнее межсезонье, обыграв "
В этом матче в составе львовян солировали новички - Сергей Симинин, Владислав Приймак, Амбросий Чачуа, ранее выступавшие за "Волынь".
Следующий контрольный матч "Карпаты" проведут шестого июля с "Ворсклой".
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Источник:Meta Ratings
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