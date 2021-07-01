Карпаты Тлумака пригласили трех игроков Волыни

Новичок Второй лиги львовские "Карпаты", которые возглавляет Андрей Тлумак, провел первый спарринг в нынешнее межсезонье, обыграв " Минай " - 2:0.

В этом матче в составе львовян солировали новички - Сергей Симинин, Владислав Приймак, Амбросий Чачуа, ранее выступавшие за "Волынь".

Следующий контрольный матч "Карпаты" проведут шестого июля с "Ворсклой".