Карпаты Тлумака пригласили в команду 14 новых игроков

Дебютанты Второй лиги - "Карпаты" (Львов), ранее выступавшие в первенстве ААФУ, очень активны на трансферном рынке.

Из состава, защищавшего цвета "Карпат" на аматорском уровне в минувшем сезоне осталось только четыре футболиста. Уже пополнили ряды львовян - 14 новобранцев, а первым узаконил свои отношения экс-игрок национальной сборной Украины Денис Кожанов, ранее выступавший за "Минай".

Передислоцировался во Львов и его партнер по "Минаю" Андрей Ткачук. Решили продолжить свою карьеру в "Карпатах" Денис Притиковский, Илья Повалий, Денис Галенков из "Полесья", Владимир Заставный ("Рух"), Иван Лобай ("Львов"), Евгений Будник ("Пюник"), хорошо известный по выступлениям за "Ворсклу".

С таким кадровым подбором исполнителей "Карпаты" уже в этом сезоне, скорее всего, станут главными претендентами на повышение в классе.

Напомним, в июле подопечные Андрея Тлумака проведут четыре контрольных матча: с "Ворсклой", "Волынью", "Прикарпатьем" и молодежным составом "Руха".