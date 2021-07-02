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Карпаты Тлумака пригласили в команду 14 новых игроков

Вторая лига
(2 голосов)

Дебютант Второй лиги активен на трансферном рынке

Карпаты Тлумака пригласили в команду 14 новых игроков

Новина українською

Дебютанты Второй лиги - "Карпаты" (Львов), ранее выступавшие в первенстве ААФУ, очень активны на трансферном рынке.

Из состава, защищавшего цвета "Карпат" на аматорском уровне в минувшем сезоне осталось только четыре футболиста. Уже пополнили ряды львовян - 14 новобранцев, а первым узаконил свои отношения экс-игрок национальной сборной Украины Денис Кожанов, ранее выступавший за "Минай".

Передислоцировался во Львов и его партнер по "Минаю" Андрей Ткачук. Решили продолжить свою карьеру в "Карпатах" Денис Притиковский, Илья Повалий, Денис Галенков из "Полесья", Владимир Заставный ("Рух"), Иван Лобай ("Львов"), Евгений Будник ("Пюник"), хорошо известный по выступлениям за "Ворсклу".

С таким кадровым подбором исполнителей "Карпаты" уже в этом сезоне, скорее всего, станут главными претендентами на повышение в классе.

Напомним, в июле подопечные Андрея Тлумака проведут четыре контрольных матча: с "Ворсклой", "Волынью", "Прикарпатьем" и молодежным составом "Руха".

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В статье: Андрей Ткачук Денис Кожанов Евгений Будник Владимир Заставный Денис Притыковский Иван Лобай Денис Галенков Илья Повалий ФК Карпаты Львов
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Комментарии (1)
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meffi (Захід)
02.07.2021 в 09:10
Серйозно!
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