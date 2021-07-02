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Карпаты Тлумака пригласили в команду 14 новых игроков
Дебютант Второй лиги активен на трансферном рынке
Дебютанты Второй лиги - "Карпаты" (Львов), ранее выступавшие в первенстве ААФУ, очень активны на трансферном рынке.
Из состава, защищавшего цвета "Карпат" на аматорском уровне в минувшем сезоне осталось только четыре футболиста. Уже пополнили ряды львовян - 14 новобранцев, а первым узаконил свои отношения экс-игрок национальной сборной Украины Денис Кожанов, ранее выступавший за "Минай".
Передислоцировался во Львов и его партнер по "Минаю" Андрей Ткачук. Решили продолжить свою карьеру в "Карпатах" Денис Притиковский, Илья Повалий, Денис Галенков из "Полесья", Владимир Заставный ("Рух"), Иван Лобай ("Львов"), Евгений Будник ("Пюник"), хорошо известный по выступлениям за "Ворсклу".
С таким кадровым подбором исполнителей "Карпаты" уже в этом сезоне, скорее всего, станут главными претендентами на повышение в классе.
Напомним, в июле подопечные Андрея Тлумака проведут четыре контрольных матча: с "Ворсклой", "Волынью", "Прикарпатьем" и молодежным составом "Руха".
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