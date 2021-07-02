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Кривбасс подписал уже второго игрока Днепра-1

Вторая лига
Обновлено
(1 голосов)

Возвращаются старые времена?

Кривбасс подписал уже второго игрока Днепра-1

fckryvbas.com

Новина українською

"Кривбасс" объявил о подписании очередного, уже 10-го за это лето новичка.

Им стал 25-летний бразильский правый полузащитник Вагнер Гонсалвез Ногера де Соуза, или просто Вагнер.

Об условиях подписания клуб не сообщает.

Футболист является воспитанником французского "Бастии". Последним клубом бразильца был СК "Днепр-1".

Напомним, что ранее "Кривбасс" арендовал у "Днепра-1" вратаря Богдана Ссрнавского, а также на постоянной основе подписал защитников Андрея Мостового, Ивана Зотько, Ивана Семенихина; полузащитников Артема Щедрого, Миляна Говедарицу, Артема Гордиенко, Никиту Татаркова, Дениса Васина.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) СК Днепр-1 Вагнер Гонсалвеш
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Источник:
ФК Кривбасс

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Комментарии (3)
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Джин Тоник (R)
02.07.2021 в 19:01
Радует сотрудничество Крив и Днепр-123.Вагнер ошибка селекции,но надеюсь откроют спецы Кривого Рога.
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Динамiт (Василькiв)
02.07.2021 в 19:47
Знову Коломойський держить 2 команди ???
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Джин Тоник (R)
02.07.2021 в 19:49
Да вроде Кравбасс теперь команда Зенелоха.
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