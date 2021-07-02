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Кривбасс подписал уже второго игрока Днепра-1
Возвращаются старые времена?
fckryvbas.com
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Им стал 25-летний бразильский правый полузащитник Вагнер Гонсалвез Ногера де Соуза, или просто Вагнер.
Об условиях подписания клуб не сообщает.
Футболист является воспитанником французского "Бастии". Последним клубом бразильца был СК "Днепр-1".
Напомним, что ранее "Кривбасс"
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