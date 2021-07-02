Кривбасс подписал уже второго игрока Днепра-1

" Кривбасс " объявил о подписании очередного, уже 10-го за это лето новичка.

Им стал 25-летний бразильский правый полузащитник Вагнер Гонсалвез Ногера де Соуза, или просто Вагнер.

Об условиях подписания клуб не сообщает.

Футболист является воспитанником французского "Бастии". Последним клубом бразильца был СК "Днепр-1".