Кривбасс создал женскую команду

ФК "Кривбасс" и женский ФК "Ника" Николаев подписали партнерское соглашение о сотрудничестве.

Толчком к переговорам с "Никой" стала информация, что клуб вследствие финансовых проблем может исчезнуть с футбольной карты.

Соглашение о партнерстве предусматривает создание двух женских команд: одна сохранит прежнее имя "Ника" и заявится в следующем сезоне в Первую лигу, а в Высшей лиге клуб будет выступать под именем "Кривбасс".

Напомним, что наличие или сотрудничество с женской командой с нынешнего сезона стало обязательным условием лицензирования клубов УПЛ.