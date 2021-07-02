Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривбасс создал женскую команду
Будут сотрудничать с николаевской Никой
Лента
Толчком к переговорам с "Никой" стала информация, что клуб вследствие финансовых проблем может исчезнуть с футбольной карты.
Соглашение о партнерстве предусматривает создание двух женских команд: одна сохранит прежнее имя "Ника" и заявится в следующем сезоне в Первую лигу, а в Высшей лиге клуб будет выступать под именем "Кривбасс".
Напомним, что наличие или сотрудничество с женской командой с нынешнего сезона стало обязательным условием лицензирования клубов УПЛ.
Популярное сейчас
- "Это же не бильярд и не шахматы". Беседин принял извинения Даниэльссона
- Матч за Суперкубок Украины могут перенести по просьбе Динамо
- Бельгия - Италия. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 02.07.2021
- Болотников: Карпаты должны быть одни во Львове. Никто не будет меряться писюнами, чьи Карпаты более настоящие
- Жены футболистов сборной Украины летят в Рим поддержать мужей в матче с Англией - ФОТО
- Даша Савина пробила отметку в 200 тысяч фолловеров и поздравила сборную Украины. ФОТО