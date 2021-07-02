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Кривбасс создал женскую команду

Вторая лига
Обновлено
(1 голосов)

Будут сотрудничать с николаевской Никой

Кривбасс создал женскую команду

Лента

Новина українською

ФК "Кривбасс" и женский ФК "Ника" Николаев подписали партнерское соглашение о сотрудничестве.

Толчком к переговорам с "Никой" стала информация, что клуб вследствие финансовых проблем может исчезнуть с футбольной карты.

Соглашение о партнерстве предусматривает создание двух женских команд: одна сохранит прежнее имя "Ника" и заявится в следующем сезоне в Первую лигу, а в Высшей лиге клуб будет выступать под именем "Кривбасс".

Напомним, что наличие или сотрудничество с женской командой с нынешнего сезона стало обязательным условием лицензирования клубов УПЛ.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбасс

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.07.2021 в 21:41
Для Динамо зато не надо создавать, там и так почти все девушки)))
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