Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карпаты Тлумака пригласили Ткачука, Кожанова, Лобая, Будника и еще 10 игроков
Фактически новая команда
Дебютант
Из состава, защищавшего цвета "Карпат" на аматорском уровне в минувшем сезоне осталось только четыре футболиста.
Уже пополнили ряды львовян 14 новобранцев, а первым узаконил свои отношения экс-игрок национальной сборной Украины Денис Кожанов, ранее выступавший за "Минай".
Передислоцировался во Львов и его партнер по "Минаю" Андрей Ткачук. Решили продолжить свою карьеру в "Карпатах" Денис Притиковский, Илья Повалий, Денис Галенков из "Полесья", Владимир Заставный ("Рух"), Иван Лобай ("Львов"), Евгений Будник ("Пюник"), хорошо известный по выступлениям за "Ворсклу".
Ранее стало известно, что
В июле подопечные Андрея Тлумака проведут четыре контрольных матча: с "Ворсклой", "Волынью", "Прикарпатьем" и молодежным составом "Руха".
Популярное сейчас
- Суркис: Сплетни о том, что УЕФА заплатит за травму Беседина 20 тысяч в день, не соответствуют действительности
- Сборная Украины в полном составе сфотографировалась на Пьяцца Венеция в Риме
- Британское посольство напомнило о матче между Украиной и Англией в Донецке, пожелав освобождения города
- Сергей Нагорняк возглавил Эпицентр - СМИ
- Жены футболистов сборной Украины летят в Рим поддержать мужей в матче с Англией - ФОТО
- Максимально трогательно. Объятия Александра Зинченко и Влады Седан после победы над Швецией. ФОТО