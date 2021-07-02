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Карпаты Тлумака пригласили Ткачука, Кожанова, Лобая, Будника и еще 10 игроков

Вторая лига
Обновлено
(1 голосов)

Фактически новая команда

Карпаты Тлумака пригласили Ткачука, Кожанова, Лобая, Будника и еще 10 игроков

Новина українською

Дебютант Второй лиги - "Карпаты" (Львов), ранее выступавшие в первенстве ААФУ, подписали ряд игроков.

Из состава, защищавшего цвета "Карпат" на аматорском уровне в минувшем сезоне осталось только четыре футболиста.

Уже пополнили ряды львовян 14 новобранцев, а первым узаконил свои отношения экс-игрок национальной сборной Украины Денис Кожанов, ранее выступавший за "Минай".

Передислоцировался во Львов и его партнер по "Минаю" Андрей Ткачук. Решили продолжить свою карьеру в "Карпатах" Денис Притиковский, Илья Повалий, Денис Галенков из "Полесья", Владимир Заставный ("Рух"), Иван Лобай ("Львов"), Евгений Будник ("Пюник"), хорошо известный по выступлениям за "Ворсклу".

Ранее стало известно, что в расположении "Карпат" находятся Симинин, Приймак и Чачуа.

В июле подопечные Андрея Тлумака проведут четыре контрольных матча: с "Ворсклой", "Волынью", "Прикарпатьем" и молодежным составом "Руха".

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В статье: ФК Карпаты Львов
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Комментарии (1)
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FCLviv (Львів)
02.07.2021 в 23:24
Скільки то вже тих Карпат ?! Які з них справжні ?!
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