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Экс-игрок Десны присоединится к стану дебютанта Второй лиги
Александр Волков продолжит карьеру в ЛНЗ
Фото: olimpik.com.ua
Полузащитник Александр Волков продолжит карьеру в "ЛНЗ". Об этом сообщает FootBoom.
Минувший сезон 32-летний футболист провел в черниговской "Десне", за которую сыграл два матча. Игрок покинул клуб в качестве свободного агента.
Также Волков играл на правах аренды за "Колос" в сезоне 2019/20.
Напомним, что в новом сезоне "ЛНЗ-Лебедино" выступит в группе "А" Второй лиги. До этого команда выступала лишь на аматорском уровне.
Также добавим, что черкасский клуб официально объявил о подписании первого новичка в межсезонье.
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