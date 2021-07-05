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Экс-игрок Десны присоединится к стану дебютанта Второй лиги

Вторая лига
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Александр Волков продолжит карьеру в ЛНЗ

Экс-игрок Десны присоединится к стану дебютанта Второй лиги

Фото: olimpik.com.ua

Новина українською

Полузащитник Александр Волков продолжит карьеру в "ЛНЗ". Об этом сообщает FootBoom.

Минувший сезон 32-летний футболист провел в черниговской "Десне", за которую сыграл два матча. Игрок покинул клуб в качестве свободного агента.

Также Волков играл на правах аренды за "Колос" в сезоне 2019/20.

Напомним, что в новом сезоне "ЛНЗ-Лебедино" выступит в группе "А" Второй лиги. До этого команда выступала лишь на аматорском уровне.

Также добавим, что черкасский клуб официально объявил о подписании первого новичка в межсезонье.

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В статье: Александр Волков ЛНЗ (Лебедин)
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Источник:
FootBoom

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