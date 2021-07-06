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Металлург подписал экс-защитника Кривбасса
Еще один новичок в стане запорожцев
Фото: fckryvbas.com
Игроком "Металлурга" стал правый защитник Богдан Сокол.
26-летний воспитанник криворожского футбола в прошлом сезоне выступал за "Кривбасс", в составе которого он провел 14 матчей во Второй лиге и 2 — в Кубке Украины.
Прежде Сокол успел поиграть за "Ингулец", "Барсу", "Николаев" и "Горняк", на базе которого впоследствии и был возрожден "Кривбасс".
Напомним, "Металлург" по итогам минувшего чемпионата Второй лиги занял 3-е место в группе Б, уступив в борьбе за перволиговые путевки "Металлу" и "Кривбассу".
В межсезонье запорожцы арендовали у "Зари" нападающего Владимира Белоцерковца и опорного полузащитника Дмитрия Поддубного.
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