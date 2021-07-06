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37-летний Папа Гуйе завершил игровую карьеру
Но может остаться в Металлисте в менеджменте клуба
Сенегальский защитник "
При этом с большой долей вероятности Гуйе останется в "Металлисте" и будет работать в менеджменте клуба.
Напомним, что Папа Гуйе играл за "Металлист" с 2006 по 2014 год в УПЛ, а затем защищал цвета команды в 2020–2021 годах, когда она выступала во Второй лиге под брендом "Металл" (8 матчей, 1 гол).
Также сенегалец поиграл на родине за "Дуанес", украинские "Волынь", "Днепр", "Карпаты" и "Днепр-1", российский "Ростов" и казахстанский "Актобе".
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