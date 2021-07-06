37-летний Папа Гуйе завершил игровую карьеру

Сенегальский защитник " Металлиста " Папа Гуйе в возрасте 37 лет завершил игровую карьеру, сообщает Meta-ratings.

При этом с большой долей вероятности Гуйе останется в "Металлисте" и будет работать в менеджменте клуба.

Напомним, что Папа Гуйе играл за "Металлист" с 2006 по 2014 год в УПЛ, а затем защищал цвета команды в 2020–2021 годах, когда она выступала во Второй лиге под брендом "Металл" (8 матчей, 1 гол).

Также сенегалец поиграл на родине за "Дуанес", украинские "Волынь", "Днепр", "Карпаты" и "Днепр-1", российский "Ростов" и казахстанский "Актобе".