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37-летний Папа Гуйе завершил игровую карьеру

Вторая лига
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(1 голосов)

Но может остаться в Металлисте в менеджменте клуба

37-летний Папа Гуйе завершил игровую карьеру

Новина українською

Сенегальский защитник "Металлиста" Папа Гуйе в возрасте 37 лет завершил игровую карьеру, сообщает Meta-ratings.

При этом с большой долей вероятности Гуйе останется в "Металлисте" и будет работать в менеджменте клуба.

Напомним, что Папа Гуйе играл за "Металлист" с 2006 по 2014 год в УПЛ, а затем защищал цвета команды в 2020–2021 годах, когда она выступала во Второй лиге под брендом "Металл" (8 матчей, 1 гол).

Также сенегалец поиграл на родине за "Дуанес", украинские "Волынь", "Днепр", "Карпаты" и "Днепр-1", российский "Ростов" и казахстанский "Актобе".

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В статье: Папа Гуйе Металлист (Харьков)
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (3)
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ua_rem (Харків)
06.07.2021 в 20:06
Вообще-то сам ПАПА по этому поводу пока ничего не говорил.... В том числе на сайте "Металла" об этом оповещений нет ни каких.
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Камонплей
06.07.2021 в 19:47
Гарна подорож. Успіхів в новій кар'єрі
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usovvictor (Kharkov)
06.07.2021 в 19:41
,,,Папа, мы тебя любим за твой энтузиазм и характер, ты живое напоминание нашего старого Металлиста - успехов тебе...
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