Вторая лига
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Металлист может подписать Пороха
Харьковчане хотят усилить защиту
metalist.ua
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Порох является воспитанником павлоградского футбола, но всю свою профессиональную карьеру (с 2018 года) провел в "Николаеве".
В минувшем сезоне Первой лиги Порох провел 26 матчей и забил 2 мяча. Также на его счету 2 игры и 1 гол за "Николаев-2" во Второй лиге.
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Источник:Meta Ratings
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Комментарии (1)
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Джин Тоник (R)
07.07.2021 в 21:09
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