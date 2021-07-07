  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Металлист может подписать Пороха
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист может подписать Пороха

Вторая лига
(1 голосов)

Харьковчане хотят усилить защиту

Металлист может подписать Пороха

metalist.ua

Новина українською

"Металлист" ищет варианты для усиления обороны и может подписать 20-летнего защитника Богдана Пороха.

Порох является воспитанником павлоградского футбола, но всю свою профессиональную карьеру (с 2018 года) провел в "Николаеве".

В минувшем сезоне Первой лиги Порох провел 26 матчей и забил 2 мяча. Также на его счету 2 игры и 1 гол за "Николаев-2" во Второй лиге.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист (Харьков) МФК Николаев Богдан Порох
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джин Тоник (R)
07.07.2021 в 21:09
А Петю слабо?На ворота)))
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...