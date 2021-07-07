Металлист может подписать Пороха

" Металлист " ищет варианты для усиления обороны и может подписать 20-летнего защитника Богдана Пороха.

Порох является воспитанником павлоградского футбола, но всю свою профессиональную карьеру (с 2018 года) провел в "Николаеве".

В минувшем сезоне Первой лиги Порох провел 26 матчей и забил 2 мяча. Также на его счету 2 игры и 1 гол за "Николаев-2" во Второй лиге.