СМИ: Ксенз продолжит карьеру в клубе Второй лиги

"Левый Берег" подпишет полузащитника Павла Ксенза. Об этом сообщает FootBoom.

Последним клубом 34-летнего футболиста был "ВПК-Агро", за который он выступал с февраля текущего года. На счету футболиста 2 мяча и две результативные передачи в 14 матчах Первой лиги.

Отметим, что начало прошлого сезона Ксенз начал в УПЛ, сыграв 8 матчей за "Олимпик".

Ранее полузащитник выступал за многие отечественные коллективы, в частности, за, "Александрию", "Металлист", "Карпаты" и "Днепр".

Напомним, что "Левый Берег", основанный в 2017 году, готовится к дебюту во Второй лиге в сезоне 2021/22. До этого киевский клуб выступал в аматорском чемпионате Украины.