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СМИ: Ксенз продолжит карьеру в клубе Второй лиги
Вторую половину сезона он провел в "ВПК-Агро"
"Левый Берег" подпишет полузащитника Павла Ксенза. Об этом сообщает FootBoom.
Последним клубом 34-летнего футболиста был "ВПК-Агро", за который он выступал с февраля текущего года. На счету футболиста 2 мяча и две результативные передачи в 14 матчах Первой лиги.
Отметим, что начало прошлого сезона Ксенз начал в УПЛ, сыграв 8 матчей за "Олимпик".
Ранее полузащитник выступал за многие отечественные коллективы, в частности, за, "Александрию", "Металлист", "Карпаты" и "Днепр".
Напомним, что "Левый Берег", основанный в 2017 году, готовится к дебюту во Второй лиге в сезоне 2021/22. До этого киевский клуб выступал в аматорском чемпионате Украины.
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