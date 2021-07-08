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СМИ: Ксенз продолжит карьеру в клубе Второй лиги

Вторая лига
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Вторую половину сезона он провел в "ВПК-Агро"

СМИ: Ксенз продолжит карьеру в клубе Второй лиги

Новина українською

"Левый Берег" подпишет полузащитника Павла Ксенза. Об этом сообщает FootBoom.

Последним клубом 34-летнего футболиста был "ВПК-Агро", за который он выступал с февраля текущего года. На счету футболиста 2 мяча и две результативные передачи в 14 матчах Первой лиги.

Отметим, что начало прошлого сезона Ксенз начал в УПЛ, сыграв 8 матчей за "Олимпик".

Ранее полузащитник выступал за многие отечественные коллективы, в частности, за, "Александрию", "Металлист", "Карпаты" и "Днепр".

Напомним, что "Левый Берег", основанный в 2017 году, готовится к дебюту во Второй лиге в сезоне 2021/22. До этого киевский клуб выступал в аматорском чемпионате Украины.

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В статье: Павел Ксенз Левый берег (Киев)
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Источник:
FootBoom

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