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Клуб Второй лиги арендует у Металлиста трех игроков
Команда готовится к выступлению на профессиональном уровне
"Волчанск" перед дебютом во Второй лиге договорился с "Металлистом" об аренде трех молодых исполнителей.
Ряды команды пополнили фланговые игроки Никита Тепляков и Денис Кузубов, а также атакующий полузащитник Максим Багачанский.
20-летний Тепляков в минувшем сезоне Второй лиги успел провести за "Металл" 1 матч.19-летний Багачанский появлялся на поле 11 раз. Перед уходом в аренду оба продлили трудовые соглашения с "Металлистом" еще на полгода.
20-летний Кузубов, в прошлом игрок юниорского харьковского "Авангарда", только этим летом подписал свой первый контракт с "желто-синими".
Напомним, что "Волчанск" получил профессиональный статус и сезон 2021/22 начнет во Второй лиге.
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