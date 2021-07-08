  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Клуб Второй лиги арендует у Металлиста трех игроков
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клуб Второй лиги арендует у Металлиста трех игроков

Вторая лига
(2 голосов)

Команда готовится к выступлению на профессиональном уровне

Клуб Второй лиги арендует у Металлиста трех игроков

Новина українською

"Волчанск" перед дебютом во Второй лиге договорился с "Металлистом" об аренде трех молодых исполнителей.

Ряды команды пополнили фланговые игроки Никита Тепляков и Денис Кузубов, а также атакующий полузащитник Максим Багачанский.

20-летний Тепляков в минувшем сезоне Второй лиги успел провести за "Металл" 1 матч.19-летний Багачанский появлялся на поле 11 раз. Перед уходом в аренду оба продлили трудовые соглашения с "Металлистом" еще на полгода.

20-летний Кузубов, в прошлом игрок юниорского харьковского "Авангарда", только этим летом подписал свой первый контракт с "желто-синими".

Напомним, что "Волчанск" получил профессиональный статус и сезон 2021/22 начнет во Второй лиге.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист (Харьков) ФК Волчанск Максим Багачанский Никита Тепляков
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-ratings

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...