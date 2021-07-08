Клуб Второй лиги арендует у Металлиста трех игроков

"Волчанск" перед дебютом во Второй лиге договорился с "Металлистом" об аренде трех молодых исполнителей.

Ряды команды пополнили фланговые игроки Никита Тепляков и Денис Кузубов, а также атакующий полузащитник Максим Багачанский.

20-летний Тепляков в минувшем сезоне Второй лиги успел провести за "Металл" 1 матч.19-летний Багачанский появлялся на поле 11 раз. Перед уходом в аренду оба продлили трудовые соглашения с "Металлистом" еще на полгода.

20-летний Кузубов, в прошлом игрок юниорского харьковского "Авангарда", только этим летом подписал свой первый контракт с "желто-синими".

Напомним, что "Волчанск" получил профессиональный статус и сезон 2021/22 начнет во Второй лиге.