Маркевич: Металлист уже договорился с Лехом по Левандовскому, но не сложилось

Экс-наставник " Металлиста " Мирон Маркевич рассказал, что форвард "Баварии" Роберт Левандовский был близок к переходу в харьковский клуб.

"Мы уже договорились с "Лехом". 4 млн 200 тысяч. Мы тогда такими цифрами не оперировали.

Это был 2007 или 2008 год. Он был молод, играл за юношескую сборную Польши и его увидел Евгений Красников. Показал мне его, а я сразу сказал, что его нужно забирать.

Не было в нем ничего особенного, но чувствовалось, что где он – там голевой момент. Он и сейчас так играет.

Он хотел к нам ехать, и "Лех" был готов продать, но увы. Может и хорошо, что не сложилось. Он сейчас лучший футболист мира", – сказал Маркевич.