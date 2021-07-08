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Маркевич: Металлист уже договорился с Лехом по Левандовскому, но не сложилось

Вторая лига
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(1 голосов)

История о том, как харьковчане хотели подписать молодого поляка из Леха

Маркевич: Металлист уже договорился с Лехом по Левандовскому, но не сложилось

Фото: IMAGO / Poolfoto

Новина українською

Экс-наставник "Металлиста" Мирон Маркевич рассказал, что форвард "Баварии" Роберт Левандовский был близок к переходу в харьковский клуб.

"Мы уже договорились с "Лехом". 4 млн 200 тысяч. Мы тогда такими цифрами не оперировали.

Это был 2007 или 2008 год. Он был молод, играл за юношескую сборную Польши и его увидел Евгений Красников. Показал мне его, а я сразу сказал, что его нужно забирать.

Не было в нем ничего особенного, но чувствовалось, что где он – там голевой момент. Он и сейчас так играет.

Он хотел к нам ехать, и "Лех" был готов продать, но увы. Может и хорошо, что не сложилось. Он сейчас лучший футболист мира", – сказал Маркевич.

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В статье: Роберт Левандовский Мирон Маркевич Бавария (Мюнхен) Металлист (Харьков)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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Комментарии (2)
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Fishing 555 (Rivne)
08.07.2021 в 22:19
Мирон плевав Левандоввські на твій Металіст. Хватить брехати.
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.07.2021 в 22:10
Да уж, повезло Левандовскому.
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