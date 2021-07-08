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Маркевич: Металлист уже договорился с Лехом по Левандовскому, но не сложилось
История о том, как харьковчане хотели подписать молодого поляка из Леха
Фото: IMAGO / Poolfoto
Экс-наставник "
"Мы уже договорились с "Лехом". 4 млн 200 тысяч. Мы тогда такими цифрами не оперировали.
Это был 2007 или 2008 год. Он был молод, играл за юношескую сборную Польши и его увидел Евгений Красников. Показал мне его, а я сразу сказал, что его нужно забирать.
Не было в нем ничего особенного, но чувствовалось, что где он – там голевой момент. Он и сейчас так играет.
Он хотел к нам ехать, и "Лех" был готов продать, но увы. Может и хорошо, что не сложилось. Он сейчас лучший футболист мира", – сказал Маркевич.
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