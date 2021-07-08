Ярославский: Есть договоренность, что 25 июля Металлист 1925 и Жилстрой-1 съезжают с базы в Высоком

Экс-владелец " Металлиста " Александр Ярославский рассказал о планах по реконструкции клубной базы в Высоком.

"Сегодня на базе тренируются команды "Металлиста 1925" и "Жилстроя-1", поэтому пока мы не можем приступить к ремонту объекта, даже за мои собственные деньги.

Есть устная договоренность, что с 25 июля они с базы съезжают и мы полностью закрываем ее на реконструкцию.

Я пока буду давать свои деньги, пока город не оформит все как полагается и не начнет выделять бюджетные деньги.

Я дважды предлагал одному из собственников "Металлиста-1925" Александру Скакуну поучаствовать в реконструкции, но он отказался.

Единственный кто согласился помочь – Владимир Мисик, владелец "Кулиничей". Он выделил 4 миллиона гривен, порядка 200 тысяч долларов безвозвратно", – сказал Ярославский.