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Ярославский: Есть договоренность, что 25 июля Металлист 1925 и Жилстрой-1 съезжают с базы в Высоком

Вторая лига
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(1 голосов)

И начнется ее реконструкция

Ярославский: Есть договоренность, что 25 июля Металлист 1925 и Жилстрой-1 съезжают с базы в Высоком

objectiv.tv

Новина українською

Экс-владелец "Металлиста" Александр Ярославский рассказал о планах по реконструкции клубной базы в Высоком.

"Сегодня на базе тренируются команды "Металлиста 1925" и "Жилстроя-1", поэтому пока мы не можем приступить к ремонту объекта, даже за мои собственные деньги.

Есть устная договоренность, что с 25 июля они с базы съезжают и мы полностью закрываем ее на реконструкцию.

Я пока буду давать свои деньги, пока город не оформит все как полагается и не начнет выделять бюджетные деньги.

Я дважды предлагал одному из собственников "Металлиста-1925" Александру Скакуну поучаствовать в реконструкции, но он отказался.

Единственный кто согласился помочь – Владимир Мисик, владелец "Кулиничей". Он выделил 4 миллиона гривен, порядка 200 тысяч долларов безвозвратно", – сказал Ярославский.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (6)
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football_soccer (Украина)
08.07.2021 в 23:42
***Я пока буду давать свои деньги, пока город не оформит все как полагается и не начнет выделять бюджетные деньги.***Почему база, на которой тренируются и живут профессиональные , частные клубы , будет ремонтироваться за счёт денег с бюджета? Это как вообще ?
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+7
0
dp_dp (Ukraine)
08.07.2021 в 23:49
Ну как, все жители Харькова инвестируют миллионы денег в футбольную базу. Больницы, школы-все ж в идеальном состоянии, деньги девать некуда. Разве вы не знали? Вот и решили потратить деньги жителей города-миллионника на футбол, который интересен нескольких десяткам тысяч. Только Ярик забыл сказать что жителей никто не спросил, а нужен ли им футбол такой ценой. Особенно тем, кому он безразличен.
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+4
0
Acsakal (Kharkov)
08.07.2021 в 23:52
Витрати з громадського бюджета, доходи - приватним особам. Це звична для України олігархічна схема... Зато ЗЕ олігархів зареєструє... І видасть кожному посвідчення. І наградну зброю!
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+2
0
dp_dp (Ukraine)
09.07.2021 в 00:04
Этот случай лишь показывает насколько Ярику плевать на тех жителей Харькова, в общей массе. Что бы он там не говорил, но то что он делает-он делает для себя.
+1
0
Джин Тоник (R)
08.07.2021 в 23:39
А где база Металлиста 1925?Зачем они нужны в УПЛ?
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0
-3
Болельщик39 (Харьков)
08.07.2021 в 23:43
Пока наиболее вероятный прогноз, что если они вылетят из УПЛ,то тихо исчезнут. Но по-всякому может повернуться - может, появится постоянное городское дерби с противостоянием фанов команд.
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+1
0


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