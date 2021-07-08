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Ярославский: Есть договоренность, что 25 июля Металлист 1925 и Жилстрой-1 съезжают с базы в Высоком
И начнется ее реконструкция
objectiv.tv
Экс-владелец "
"Сегодня на базе тренируются команды "Металлиста 1925" и "Жилстроя-1", поэтому пока мы не можем приступить к ремонту объекта, даже за мои собственные деньги.
Есть устная договоренность, что с 25 июля они с базы съезжают и мы полностью закрываем ее на реконструкцию.
Я пока буду давать свои деньги, пока город не оформит все как полагается и не начнет выделять бюджетные деньги.
Я дважды предлагал одному из собственников "Металлиста-1925" Александру Скакуну поучаствовать в реконструкции, но он отказался.
Единственный кто согласился помочь – Владимир Мисик, владелец "Кулиничей". Он выделил 4 миллиона гривен, порядка 200 тысяч долларов безвозвратно", – сказал Ярославский.
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