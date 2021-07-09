Андрей Тлумак: Сейчас существуют лишь одни львовские Карпаты, которые я возглавляю

В конце июня 2020 появилась информация, что "Карпаты" из-за нехватки финансирования не будут доигрывать сезон 2019/2020 и покинут УПЛ. В июле клуб дважды подряд отказался выезжать в Мариуполь на перенесенный и календарный матчи чемпионата. А это по регламенту соревнований привело к исключению команды из турнира. 9 июля решением КДК УАФ команда была официально исключена из соревнований УПЛ. Так бесславно закончился путь "Карпат" в Премьер-лиге. 21 августа 2020 клуб был включен в состав участников соревнований Второй лиги. Но на данный момент те "Карпаты" вылетели из Второй лиги, а их место заняли недавно созданные "Карпаты" из аматорского футбола. Чтобы прояснить ситуацию со львовскими клубами, корреспондент UA-Футбол обратился к главному тренеру Андрею Тлумаку

- Андрей, разъясните ситуацию, сколько львовских "Карпат" существует на данный момент?

- Были "Карпаты", которые играли во второй лиге, но заняли последнее место и вылетели. Этой команды уже нет. На данный момент существует одна команда -львовские "Карпаты", которую я возглавляю.

- Расскажите о своей команде. Никто не будет иметь претензий по названию?

- А какие у кого могут быть претензии? Мы являемся отдельным юридическим лицом, как и положено, зарегистрировались, никакого отношения не имеем к вылетевшим "Карпатам".

- У вас есть эмблема клуба? А футбольный сайт?

- Нужно немного подождать. Скоро будет пресс-коференция, где президент клуба все озвучит.

- Как вы восприняли предложение возглавить "Карпаты" и начинать играть с аматоров? После УПЛ, Первой лиги не было ощущения, что это шаг назад в тренерской карьере?

- Скажу так: для меня футбольный клуб "Карпаты" - это моя жизнь! Я начинал учиться и с детских лет играть в этой команде, и здесь прошли мои самые лучшие футбольные годы. И как только появилась возможность возродить "Карпаты", хоть и с низов, я, не колеблясь, с радостью согласился. На тот момент у меня были предложения от команд Премьер-лиги, которые озвучивать считаю не корректно. Но пообщавшись с человеком, взявшим на себя финансирование клуба, не колебался ни минуты.

- Как вам аматорский футбол?

- Нам пришлось пройти необходимую процедуру, чтобы попасть во вторую лигу, через аматорский футбол. Такой регламент. Так получилось, чуть ли не за один день до старта чемпионата заявились и набрали футболистов. Что говорить, ехали на первую игру и по пути знакомились с ребятами прямо в автобусе (смеется). Уже во втором круге скомплектовали команду, проиграли только одну игру, и получили право быть участником Второй лиги.

- Перед клубом стоят амбициозные задачи?

- Однозначно "Карпаты" должны играть в Премьер-лиге, и мы будем делать все, чтобы достичь такого результата.

- Клуб занимается усиленной селекцией.

- На данный момент мы подписали опытных Кожанова, Ткачука, Чачуа, и на этом, пополнения не заканчиваются. Идет процесс. К 16 июля на пресс-конференции представим еще нескольких новичков.

- Как обстоят дела с инфраструктурой? Где планируете играть?

- Домашним стадионом будет "Украина", родная арена для "Карпат", иных вариантов не рассматриваем. Сейчас усиленными темпами строится тренировочная база, которая должна максимум через год быть готовой принять команду. Пока тренируемся в пределах Львова. Имеем детскую школу, подписали договор с ДЮСШ-4, и теперь она называется ДЮСШ-Карпаты.

- Как идет подготовка к сезону?

- Собрались 25 июня, семь дней провели подготовительную работу во Львове и сейчас находимся на сборе в Моршине, а живем в Стрию. Уже провели два контрольных матча. Выиграли у "Миная" 2:0, проиграли "Ворскле" 0:4, в субботу играем с "Вересом". Затем на 12 июля запланирован поединок с "Прикарпатьем", а 16 против U19 "Руха".

- Кто вам помогает в работе с командой?

- Директором клуба является легендарная личность Степан Юрчишин. Мои помощники - также бывшие игроки "Карпат" Андрей Сапуга, Богдан Хоркавий, и тренер вратарей Богдан Стронцицкий. Будем стараться делать все, чтобы команда "Карпаты" снова достойно заняла свою нишу в украинском футболе.