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ЛНЗ подписал трех известных игроков
Клуб получил пополнение
instagram.com/fclnz
ФК "ЛНЗ" сообщил о подписании троих известных в Украине футболистов.
Пополнение составили вратарь Андрей Попович, защитник Максим Лопыренок и полузащитник Александр Волков.
29-летний Попович и 26-летний Лопыренок в прошлом сезоне выступали за "Минай", а 32-летний Волков был игроком "Десны".
ЛНЗ в следующем сезоне выступит во второй лиге.
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Источник:ФК ЛНЗ
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