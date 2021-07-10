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ЛНЗ подписал трех известных игроков

Вторая лига
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Клуб получил пополнение

ЛНЗ подписал трех известных игроков

instagram.com/fclnz

Новина українською

ФК "ЛНЗ" сообщил о подписании троих известных в Украине футболистов.

Пополнение составили вратарь Андрей Попович, защитник Максим Лопыренок и полузащитник Александр Волков.

29-летний Попович и 26-летний Лопыренок в прошлом сезоне выступали за "Минай", а 32-летний Волков был игроком "Десны".

ЛНЗ в следующем сезоне выступит во второй лиге.

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В статье: Александр Волков Андрей Попович Максим Лопыренок ЛНЗ (Лебедин)
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Источник:
ФК ЛНЗ

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