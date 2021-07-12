Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Мы играем во Второй лиге". В Николаеве подтвердили, что в новом сезоне понижаются в классе
Вопрос с участниками в лигах ПФЛ всё ещё не решён за две недели до старта
Фото: МФК Николаев / Автор неизвестен
Руководство МФК "Николаев" не собирается отступать от изначального решения и новый сезон планирует провести во Второй лиге. Об этом UA-Футбол сообщили в клубе.
Напомним, что в прошлом сезоне "Николаев" финишировал на четвёртом месте в Первой лиге. Однако в июне клуб выступил с заявлением, что
Таким образом, остаётся неизвестным, кто в следующем сезоне заменит "Николаев" в первом дивизионе, чтобы в лиге играло 16 команд.
Напомним, что также в подвешенном состоянии "Минай", который
Популярное сейчас
- СМИ: Луческу не хотел брать Кулача на второй сбор Динамо
- Трое украинцев - в символической сборной худших игроков Евро-2020
- Все спарринги клубов УПЛ: четыре ничьих Динамо, Мариуполь и Металлист 1925 не пропускают
- Клуб Второй лиги арендует у Металлиста трех игроков
- Красотка дня. Эффектная девушка Виктора Коваленко кайфует от жизни в Италии. ФОТО
- Девушка дня. Эффектная жена защитника сенсационной сборной Дании. ФОТО