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"Мы играем во Второй лиге". В Николаеве подтвердили, что в новом сезоне понижаются в классе

Вторая лига
(1 голосов)

Вопрос с участниками в лигах ПФЛ всё ещё не решён за две недели до старта

"Мы играем во Второй лиге". В Николаеве подтвердили, что в новом сезоне понижаются в классе

Фото: МФК Николаев / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Руководство МФК "Николаев" не собирается отступать от изначального решения и новый сезон планирует провести во Второй лиге. Об этом UA-Футбол сообщили в клубе.

Напомним, что в прошлом сезоне "Николаев" финишировал на четвёртом месте в Первой лиге. Однако в июне клуб выступил с заявлением, что не собирается продолжать выступления в этом дивизионе, а понизится уровнем ниже. Тем не менее, этот фактор не остановил ПФЛ провести жеребьёвку календаря Первой лиги с участием команды: планировалось, что в первом туре коллектив Сергея Шевченко сыграет дома с "ВПК-Агро".

Таким образом, остаётся неизвестным, кто в следующем сезоне заменит "Николаев" в первом дивизионе, чтобы в лиге играло 16 команд.

Напомним, что также в подвешенном состоянии "Минай", который может примкнуть к числу участников УПЛ из-за снятия "Олимпика".

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В статье: МФК Николаев
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Комментарии (1)
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ratio (Дн-жинск)
12.07.2021 в 17:46
По факту в 1й лиге команд меньше чем в высшей. Абсолютный сюр
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