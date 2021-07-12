"Мы играем во Второй лиге". В Николаеве подтвердили, что в новом сезоне понижаются в классе

Руководство МФК "Николаев" не собирается отступать от изначального решения и новый сезон планирует провести во Второй лиге. Об этом UA-Футбол сообщили в клубе.

Напомним, что в прошлом сезоне "Николаев" финишировал на четвёртом месте в Первой лиге. Однако в июне клуб выступил с заявлением, что не собирается продолжать выступления в этом дивизионе, а понизится уровнем ниже . Тем не менее, этот фактор не остановил ПФЛ провести жеребьёвку календаря Первой лиги с участием команды: планировалось, что в первом туре коллектив Сергея Шевченко сыграет дома с "ВПК-Агро".

Таким образом, остаётся неизвестным, кто в следующем сезоне заменит "Николаев" в первом дивизионе, чтобы в лиге играло 16 команд.