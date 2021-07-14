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Пучков: Когда вернут Крым, то тогда поеду туда и буду там жить

Вторая лига
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Тренер с теплотой вспоминает свою работу с командой в Симферополе

Пучков: Когда вернут Крым, то тогда поеду туда и буду там жить

Новина українською

Сергей Пучков, который недавно снова возглавил симферопольскую "Таврию", вспомнил период работы с крымской командой, когда она еще базировалась на Крымском полуострове.

— О периоде работы в "Таврии" на протяжении почти двух с половиной сезонов – с 2008/09 по первую половину 2010/11 часто вспоминаете?

— Не сказал бы, что часто, так как много времени уже прошло. Разумеется, воспоминания остались хорошие. На десятилетний юбилей победы "Таврии" в Кубке Украины многие ребята, игравшие в той команде, присылали мне сообщения с поздравлениями. А недавно бывшие подопечные поздравили с возвращением в клуб — тот, который находится в Украине, а не в оккупированном Крыму.

В памяти осталось много ярких матчей и эпизодов из рабочих будней. Ребятам из нынешней "Таврии" демонстрирую схемы, которые применялись мною в период работы в симферопольской команде, а также в "Севастополе" и запорожском "Металлурге". Есть показательные моменты по части тактики: например, как располагались мои футболисты, когда начинали атаку. Это я делал для того, чтобы подопечные видели, что от них будет требоваться.

— "Таврия" образца конца позапрошлого десятилетия и нынешняя, как говорят в хорошо знакомой вам Одессе, две большие разницы. Об этом факте уже задумывались?

— Конечно, задумывался. Если брать по личностям, которые играли у меня одиннадцать-тринадцать лет назад в симферопольской команде, то сейчас в ней нет иностранцев. А они в то время были квалифицированными. Например, Идахор — прекрасный нападающий. Или же Любенович – хорошего уровня полузащитник. А еще были Джуричич, Маркович, Гигиадзе…

Ярких имен в ту пору в "Таврии" хватало. Всех их помню. Что же касается теперешней "Таврии", то хочу слепить крепенькую команду-звезду, которая смогла бы достичь высоких целей. В этом мне помогают единомышленники, среди которых мой давний ассистент Константин Полищук. С ним мы работаем вместе еще с 2005 года. Президент же клуба Эдуард Репилевский делает все для того, чтобы у "Таврии" не было никаких проблем по части кадров, проживания, питания, экипировки. Он заботится о том, чтобы все было на высшем уровне.

— Вы не один год работали в Крыму. Давно там были?

— Очень давно. В 2015-м или 2016-м году. Не могу туда ехать, хотя в Крыму у меня миллион друзей. Для меня это больная тема, о ней даже не хочу говорить. Вот когда вернут Крым, то тогда поеду туда и буду там жить.

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В статье: Сергей Пучков Таврия (Симферополь)
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