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"Очень рад вернуться в свой настоящий дом" - Жажа приехал в Харьков
Правда, о цели визита бразилец пока не сообщил
Бразильский экс-форвард "
"Привет, украинцы. Я очень рад вернуться в свой настоящий дом. Привет людям из "Металлиста", болельщикам и харьковчанам.
Я очень рад вернуться сюда, долгое время это место было моим домом. Здесь все еще очень красиво.
Люблю "Металлист". Давай, "Металлист". Эдмар, где ты, мой друг?" – сказал Жажа.
Напомним, Жажа выступал за "Металлист" с 2008 года. В 2010 году он перешел в турецкий "Трабзонспор", а затем снова вернулся в 2013 году. На его счету 99 матчей за харьковчан, в которых он забил 43 мяча.
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