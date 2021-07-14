"Очень рад вернуться в свой настоящий дом" - Жажа приехал в Харьков

Бразильский экс-форвард " Металлиста " Жажа Коэльо прибыл в Харьков и записал видео на фоне ОСК Металлист. Правда, о цели визита бразилец не сообщал.

"Привет, украинцы. Я очень рад вернуться в свой настоящий дом. Привет людям из "Металлиста", болельщикам и харьковчанам.

Я очень рад вернуться сюда, долгое время это место было моим домом. Здесь все еще очень красиво.

Люблю "Металлист". Давай, "Металлист". Эдмар, где ты, мой друг?" – сказал Жажа.

Напомним, Жажа выступал за "Металлист" с 2008 года. В 2010 году он перешел в турецкий "Трабзонспор", а затем снова вернулся в 2013 году. На его счету 99 матчей за харьковчан, в которых он забил 43 мяча.