Смалийчук: Карпаты выходят из профессионального футбола и не будут заявляться в аматоры

Совладелец и президент КПФ " Карпаты " Олег Смалийчук рассказал о судьбе клуба.

"Весь прошлый сезон мы работали над тем, чтобы спасти от гибели главный спортивный бренд Западной Украины – львовские "Карпаты". Структура собственности существующей юридической особы – КПФ "Карпат" Львов – не позволяли ей полноценно функционировать, не говоря уже о развитии.

Другой совладелец клуба годами блокировал работу клуба. Несмотря на наши усилия, за год он так и не вступил в диалог.

За это время мы погасили долги по заработной плате всех работников и задолженности за предоставленные услуги и товары. Также удалось погасить часть долгов по старым трансферам, из-за которых на клуб был наложен трансферный бан. Мы содержали и основную команду, и женскую, и детскую академию.

К сожалению, наш план перезапуск "Карпат" не удался. Поэтому клуб выходит из профессионального футбола и не заявляется в аматоры чемпионат Украины.

Но мы не можем закрыть эту юридическую особу без согласия другого совладельца, поэтому пока она продолжает существование и будет работать над погашением старых долгов.

Сейчас не важно, кому будут принадлежать "Карпаты" – Смалийчуку или кому-то другому. Единственное важное – чтобы бренд продолжал существовать и имел возможность развиваться, даже если для этого мне придется сделать шаг в сторону.

Хочу поблагодарить всех, кто верил и помогал нам. Болельщики "Карпат" – действительно самые лучшие в Украине, теперь я знаю это точно. Встретимся на секторе", – написал Смалийчук.