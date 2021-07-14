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Смалийчук: Карпаты выходят из профессионального футбола и не будут заявляться в аматоры

Вторая лига
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(2 голосов)

Конец истории

Смалийчук: Карпаты выходят из профессионального футбола и не будут заявляться в аматоры

fckarpaty.com

Новина українською

Совладелец и президент КПФ "Карпаты" Олег Смалийчук рассказал о судьбе клуба.

"Весь прошлый сезон мы работали над тем, чтобы спасти от гибели главный спортивный бренд Западной Украины – львовские "Карпаты". Структура собственности существующей юридической особы – КПФ "Карпат" Львов – не позволяли ей полноценно функционировать, не говоря уже о развитии.

Другой совладелец клуба годами блокировал работу клуба. Несмотря на наши усилия, за год он так и не вступил в диалог.

За это время мы погасили долги по заработной плате всех работников и задолженности за предоставленные услуги и товары. Также удалось погасить часть долгов по старым трансферам, из-за которых на клуб был наложен трансферный бан. Мы содержали и основную команду, и женскую, и детскую академию.

К сожалению, наш план перезапуск "Карпат" не удался. Поэтому клуб выходит из профессионального футбола и не заявляется в аматоры чемпионат Украины.

Но мы не можем закрыть эту юридическую особу без согласия другого совладельца, поэтому пока она продолжает существование и будет работать над погашением старых долгов.

Сейчас не важно, кому будут принадлежать "Карпаты" – Смалийчуку или кому-то другому. Единственное важное – чтобы бренд продолжал существовать и имел возможность развиваться, даже если для этого мне придется сделать шаг в сторону.

Хочу поблагодарить всех, кто верил и помогал нам. Болельщики "Карпат" – действительно самые лучшие в Украине, теперь я знаю это точно. Встретимся на секторе", – написал Смалийчук.

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В статье: Олег Смалийчук Карпаты (Львов)
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Источник:
ФК Карпаты

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Комментарии (25)
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balamyt (Boston)
14.07.2021 в 22:19
А что делать с этим брендом если нет спонсоров и самой команды Карпаты...Неужели Дыминский это ваше львовское Все Носитсь с этим брендом как с писаной торбой..Есть же у Вас еще ск Львов и Рух ..
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0
-1
Ten0N (Leopolis)
14.07.2021 в 22:26
Дыминский это львовский буй? Ты реально баламут и п1здобол.
Ответить
0
0
Lion Killer (Львів)
14.07.2021 в 22:09
Ще в 1й день коли воно прийшло, я говорив що воно розвалить до кінця клуб. Так і стплося
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
14.07.2021 в 22:07
Завтра, як про Минай, напишуть що Карпати будуть грати в УПЛ.
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+1
0
avatar
FCLviv (Львів)
14.07.2021 в 21:52
Лисі зал.........................упи похоронили каЛ офіційно... То не пісеньки співати у п"яному угарі...
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+1
-2
avatar
FCLviv (Львів)
14.07.2021 в 21:50
Упокой, Господи, душу раба твого... Амінь! Відмучились...
Ответить
+1
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
14.07.2021 в 22:08
Дебіл, люди не померли.
Ответить
+1
-1
Ten0N (Leopolis)
14.07.2021 в 22:27
Дебіл, сарказм це не твоє.
0
0
krakow (Херсон)
14.07.2021 в 21:34
Закончились страдания,родных и близких. Пару лет носились с трупом,и наконец-то получили официальное свидетельство...
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+2
0
avatar
Drovko (Lviv)
14.07.2021 в 21:34
не рий яму іншому...бо сам у неї попадеш...
Ответить
+1
-2
Конфуцій (Львів)
14.07.2021 в 21:30
От нахєра ця санта-барбара?
Ответить
0
-1
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
14.07.2021 в 21:29
Ну и куй с ними. Такая судьба ждет все наши клубы. Сдохнут Уркисы - и Дырка тоже пойдет вслед за Карпатами. Так же как и Шахтер без Ахметова.
Ответить
+4
-2
Dozenko (NewYork)
14.07.2021 в 21:29
так и будет
Ответить
+3
-1
Джин Тоник (R)
14.07.2021 в 22:08
Так и будет .У нас страна умирает от цен и тарифов.Какой вообще футбол может быть?
+1
0
Ten0N (Leopolis)
14.07.2021 в 22:28
Главное в бабурке будет чётко.
Ответить
0
0
Smooth da Hustler (Львів)
14.07.2021 в 21:29
Де свідки смайлічука, блаженно віруючі .Що врятував...
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+3
0
avatar
Просто Толик (Одесса)
14.07.2021 в 21:25
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0
0
danikrom (Львів)
14.07.2021 в 21:25
Бог тобі судья,яйцеголовий! Тебе найняли це зробити,і ти це зробив... Мені це було зрозуміло,майже з самого початку. Є питання: А де "Завжди вірні"? Чому їх не було чути??? Чому вони мовчали, і мовчать???...... звичайних вболівальників КУЗЬМИЧАМИ обзивали,а себе позиціювали великими ,безсмертними і де ви????...а ви де,ау????????
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+3
-1
royalstas (Вінниця)
14.07.2021 в 21:23
ахаххахахаххахаххахаххахаха
Ответить
+2
-1
avatar
Drovko (Lviv)
14.07.2021 в 21:18
Яка сумна новина))
Ответить
+3
-2
Джин Тоник (R)
14.07.2021 в 21:18
Давно пора.Олимпик,Карпаты.Н
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+2
-1
danikrom (Львів)
14.07.2021 в 21:18
Бог тобі судья,яйцеголовий. Тебе найняли для того ,щоб ти це зробив і ти це зробив, ....це було зрозуміло майже з самого початку. * Є питання: а де" Завжди Вірні"??? Чому їх ніде не було чути??? Чому вони весь час мовчали???
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+1
0
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Drovko (Lviv)
14.07.2021 в 21:35
ти ж завжди вірні в лапках написав...то що тобі незрозуміло?
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+1
0
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M&M (Lviv)
14.07.2021 в 21:08
Амінь. Вам бариги ще аукниться.
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+6
0
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Romerik (YNWA)
14.07.2021 в 21:08
Так ти ж закриваєш карпати, на якому секторі ти зустрінешся? Клоун - популіст!!!
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+4
0


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