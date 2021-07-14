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Смалийчук: Карпаты выходят из профессионального футбола и не будут заявляться в аматоры
Конец истории
fckarpaty.com
Совладелец и президент КПФ "
"Весь прошлый сезон мы работали над тем, чтобы спасти от гибели главный спортивный бренд Западной Украины – львовские "Карпаты". Структура собственности существующей юридической особы – КПФ "Карпат" Львов – не позволяли ей полноценно функционировать, не говоря уже о развитии.
Другой совладелец клуба годами блокировал работу клуба. Несмотря на наши усилия, за год он так и не вступил в диалог.
За это время мы погасили долги по заработной плате всех работников и задолженности за предоставленные услуги и товары. Также удалось погасить часть долгов по старым трансферам, из-за которых на клуб был наложен трансферный бан. Мы содержали и основную команду, и женскую, и детскую академию.
К сожалению, наш план перезапуск "Карпат" не удался. Поэтому клуб выходит из профессионального футбола и не заявляется в аматоры чемпионат Украины.
Но мы не можем закрыть эту юридическую особу без согласия другого совладельца, поэтому пока она продолжает существование и будет работать над погашением старых долгов.
Сейчас не важно, кому будут принадлежать "Карпаты" – Смалийчуку или кому-то другому. Единственное важное – чтобы бренд продолжал существовать и имел возможность развиваться, даже если для этого мне придется сделать шаг в сторону.
Хочу поблагодарить всех, кто верил и помогал нам. Болельщики "Карпат" – действительно самые лучшие в Украине, теперь я знаю это точно. Встретимся на секторе", – написал Смалийчук.
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