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После 14 лет в футболе карьеру завершил капитан Балкан
Капитан и правый защитник зорянских "Балкан" (Вторая лига) из Одесской области 31-летний Николай Златов решил повесить бутсы на гвоздь. Он был в команде с момента ее создания.
Многократный обладатель Кубка Саратского района и чемпион Саратского района, обладатель Кубка и Суперкубка Одесской области, двукратный чемпион Украины среди любительских клубов.
Финалист Кубка Украины среди любительских команд и игрок Профессиональной футбольной лиги Украины с 2016 года до сих пор в составе ФК "Балканы".
В 2020 году Николай Златов уже объявлял о завершении карьеры, но впоследствии изменил свое мнение. Кроме него в команде есть еще Вадим Златов.
Мы очень ценим вклад Николая Златова в развитие и становление ФК "Балканы" как профессионального клуба в течение почти 14 лет. Николай Златов всегда радовал болельщиков клуба и личных сторонников своей яркой надежной игрой и амплуа «штатного пенальтиста клуба».
Николай Златов притом останется в клубе "Балканы" и отныне будет в его правлении.
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