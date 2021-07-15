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После 14 лет в футболе карьеру завершил капитан Балкан

Вторая лига
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После 14 лет в футболе карьеру завершил капитан Балкан

Новина українською

Капитан и правый защитник зорянских "Балкан" (Вторая лига) из Одесской области 31-летний Николай Златов решил повесить бутсы на гвоздь. Он был в команде с момента ее создания.

Многократный обладатель Кубка Саратского района и чемпион Саратского района, обладатель Кубка и Суперкубка Одесской области, двукратный чемпион Украины среди любительских клубов.

Финалист Кубка Украины среди любительских команд и игрок Профессиональной футбольной лиги Украины с 2016 года до сих пор в составе ФК "Балканы".

В 2020 году Николай Златов уже объявлял о завершении карьеры, но впоследствии изменил свое мнение. Кроме него в команде есть еще Вадим Златов.

Мы очень ценим вклад Николая Златова в развитие и становление ФК "Балканы" как профессионального клуба в течение почти 14 лет. Николай Златов всегда радовал болельщиков клуба и личных сторонников своей яркой надежной игрой и амплуа «штатного пенальтиста клуба».

Николай Златов притом останется в клубе "Балканы" и отныне будет в его правлении.

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В статье: Балканы (Заря) Николай Златов
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Источник:
Балкани

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