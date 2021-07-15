  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Харьковский горсовет принял на баланс все объекты инфраструктуры Металлиста
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Харьковский горсовет принял на баланс все объекты инфраструктуры Металлиста

Вторая лига
(3 голосов)

Вся футбольная инфраструктура сосредоточена в руках города

Харьковский горсовет принял на баланс все объекты инфраструктуры Металлиста

google

Новина українською

Харьковский горсовет проголосовал за принятие в коммунальную собственность объектов футбольной инфраструктуры Харькова.

Часть из них передана городу областным советом, часть находится в ведении госпредприятия "Харьков-Арена", которое управляет имуществом, конфискованным у беглого Сергея Курченко.

"С целью возрождения, сохранения целостности и надлежащего состояния сооружений стадиона "Металлист", создания надлежащих условий для популяризации здорового образа жизни среди жителей города Харьковский горсовет решил дать согласие на принятие в коммунальную собственность территориальной громады Харькова КП "Областной спортивный комплекс "Металлист" и осуществить все необходимые для этого мероприятия", - сказано в тексте соответствующего решения Харьковского городского совета.

Аналогичное решение было принято по госпредприятию "Харьков-Арена.

Читайте такжеЯрославский: Первое место Металлиста в УПЛ - это мечта, а второе и третье - задача

Оба решения депутаты горсовета поддержали большинством голосов, "против" не проголосовал никто.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УНИАН

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарница)
15.07.2021 в 22:20
Я правильно понимаю, что за счет Украины будет восстановлено всё, что можно восстановить, а после - пан Ярик вступит во владение?
Ответить
0
0
Buran60 (Харьков)
15.07.2021 в 19:59
За-ме-ча-те-ль-но! Халява для 19 учредителей и 25 подхалимов ЗА КОНЧИЛАСЬ.
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...