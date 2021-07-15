Харьковский горсовет принял на баланс все объекты инфраструктуры Металлиста

Харьковский горсовет проголосовал за принятие в коммунальную собственность объектов футбольной инфраструктуры Харькова.

Часть из них передана городу областным советом, часть находится в ведении госпредприятия "Харьков-Арена", которое управляет имуществом, конфискованным у беглого Сергея Курченко.

"С целью возрождения, сохранения целостности и надлежащего состояния сооружений стадиона "Металлист", создания надлежащих условий для популяризации здорового образа жизни среди жителей города Харьковский горсовет решил дать согласие на принятие в коммунальную собственность территориальной громады Харькова КП "Областной спортивный комплекс "Металлист" и осуществить все необходимые для этого мероприятия", - сказано в тексте соответствующего решения Харьковского городского совета.

Аналогичное решение было принято по госпредприятию "Харьков-Арена.

Оба решения депутаты горсовета поддержали большинством голосов, "против" не проголосовал никто.