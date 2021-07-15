Карпаты Тлумака будут выступать во Второй лиге под традиционной эмблемой

"Карпаты", которые будут выступать во Второй лиге , будут играть с традиционной эмблемой клуба.

На пресс-конференции руководство клуба сообщило, что был заключен договор с болельщиками клуба о передаче эмблемы этим "Карпатам".

Об условиях передачи эмблемы пока что клуб не сообщает.

Напомним, что в минувшем сезоне "Карпаты" Олега Смалийчука выступали с новой эмблемой, а традиционную передали в распоряжение болельщиков "львов". 14 июля Смалийчук объявил, что его клуб прекращает существование .

"Карпаты", которые будут играть во второй лиге в этом сезоне, тренирует Андрей Тлумак.