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Карпаты Тлумака будут выступать во Второй лиге под традиционной эмблемой

Вторая лига
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Болельщики передали эмблему новым Карпатам

Карпаты Тлумака будут выступать во Второй лиге под традиционной эмблемой

fckarpaty.org.ua

Новина українською

"Карпаты", которые будут выступать во Второй лиге, будут играть с традиционной эмблемой клуба.

На пресс-конференции руководство клуба сообщило, что был заключен договор с болельщиками клуба о передаче эмблемы этим "Карпатам".

Об условиях передачи эмблемы пока что клуб не сообщает.

Напомним, что в минувшем сезоне "Карпаты" Олега Смалийчука выступали с новой эмблемой, а традиционную передали в распоряжение болельщиков "львов". 14 июля Смалийчук объявил, что его клуб прекращает существование.

"Карпаты", которые будут играть во второй лиге в этом сезоне, тренирует Андрей Тлумак.

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В статье: Карпаты (Львов)
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