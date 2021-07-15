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106 млн гривен. Карпаты огласили бюджет клуба на грядущий сезон

Вторая лига
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(2 голосов)

Во Львове появились новые Карпаты

106 млн гривен. Карпаты огласили бюджет клуба на грядущий сезон

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Львовские "Карпаты", которые будут выступать во Второй лиге, определили бюджет клуба на ближайшие три года.

До 2024 года у клуба утверждён бюджет в размере 578 млн гривен.

На сезон 2021/22 будет выделено 106 млн гривен.

Также клуб выделил 68 млн гривен на строительство базы клуба в селе Бартатов под Львовом. Работы уже ведутся.

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Отмечается, что перед командой ставится задача за два сезона выйти в УПЛ.

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В статье: Карпаты (Львов)
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Комментарии (4)
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Viktt (К-Ш)
16.07.2021 в 00:29
Дніпро наступного сезону вже може поглядувати на 3 місце. Металіст з Кривбасом через рік приєднаються, причому перший сходу і на єврокубки претендент. А через 2-3 роки може і Карпати доберуться до премьєр-ліги, якщо не піде все через одне місце, як зазвичай у Карпат це буває. Невже відновлюється колишня премєр-ліга? А то за останні роки якось надоїла вже постійна деградація і, так би мовити, аграрифікація ліги. Сподіваюсь в найближчі роки на зміцнення конкурентоспроможності нашого чемпіонату.
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0
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Бандерштадт (Львів)
15.07.2021 в 23:32
4 ляма баксів на сезон? В УПЛ деякі клуби скромніший бюджет мають. Значить 100% вихід в 1 лігу на наступний сезон! Вперед Карпати!
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Drovko (Lviv)
15.07.2021 в 23:46
Точніше сказати вперед нові Карпати...третьої версії))
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Джин Тоник (R)
15.07.2021 в 23:22
РЕСПЕКТ.ждем новые карпаты
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