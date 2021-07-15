106 млн гривен. Карпаты огласили бюджет клуба на грядущий сезон

Львовские "Карпаты", которые будут выступать во Второй лиге, определили бюджет клуба на ближайшие три года.

До 2024 года у клуба утверждён бюджет в размере 578 млн гривен.

На сезон 2021/22 будет выделено 106 млн гривен.

Также клуб выделил 68 млн гривен на строительство базы клуба в селе Бартатов под Львовом. Работы уже ведутся.

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Отмечается, что перед командой ставится задача за два сезона выйти в УПЛ.