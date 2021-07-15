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106 млн гривен. Карпаты огласили бюджет клуба на грядущий сезон
Во Львове появились новые Карпаты
fckarpaty.org.ua
Львовские "Карпаты", которые будут выступать во Второй лиге, определили бюджет клуба на ближайшие три года.
До 2024 года у клуба утверждён бюджет в размере 578 млн гривен.
На сезон 2021/22 будет выделено 106 млн гривен.
Также клуб выделил 68 млн гривен на строительство базы клуба в селе Бартатов под Львовом. Работы уже ведутся.
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Отмечается, что перед командой ставится задача за два сезона выйти в УПЛ.
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Источник:Офиційний сайт Карпат
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Комментарии (4)
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Viktt (К-Ш)
16.07.2021 в 00:29
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Бандерштадт (Львів)
15.07.2021 в 23:32
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Drovko (Lviv)
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Джин Тоник (R)
15.07.2021 в 23:22
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