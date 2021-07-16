Ультрас Карпат поддержали новые Карпаты

Ультрас "Карпат" сделали заявление, в котором заявили о поддержке команды, который будет выступать во Второй лиге, а также о передаче клубной эмблемы.

"Как всем известно, футбольный клуб "Карпаты" уже достаточно давно переживает трудные времена. Политика бездарного клубного руководства и меркантильных владельцев довела ситуацию до критической черты - клуб оказался в шаге от исчезновения.

После длительного общения с руководством ООО "ФК Карпаты" и четких договоренностей относительно будущих векторов развития и методов менеджмента футбольного клуба, ОО "Ультрас Карпаты" было принято решение о передаче в пользование футбольному клубу "Карпаты" нашей святыни - эмблемы клуба.

Мы верим, что впереди нас ждут победы и призываем всех поддержать львовские "Карпаты", которые начинают свой путь в элиту из Второй лиги чемпионата Украины", - сказано в заявлении ультрас.