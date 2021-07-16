Болотников: Я был готов продолжать, но не получил приглашения от новых Карпат

Экс-директор по стратегическому развитию расформированных Карпат Сергей Болотников рассказал о своем отношении к новым Карпатам, которые заявились во Вторую лигу.

"Я очень надеюсь, что новые Карпаты не вернутся к олигархической модели "гуляем, пока есть деньги", будут понимать роль болельщиков и работать в том же направлении, что и мы. Это гораздо важнее, чем то, кто именно будет этим заниматься.

При определенных условиях я, конечно, был готов продолжать. Но не получил приглашения от новых Карпат. Их руководство вроде бы разделяет мои цели, а вот мои методы им не подходят. Что именно имеется в виду - я так и не понял. Но никаких обид с моей стороны, люди имеют полное право на собственное видение, они вообще не были обязаны мне что-то объяснять, тем более приглашать на работу.

Это вообще не стало для меня сюрпризом. Я еще месяц назад догадывался, что не только меня, но и вообще никого из нашей команды не будет в новом клубе. Насколько я понимаю, проблема не только в моих методах. Для новых Карпат опасно приглашать тот же менеджмент или игроков, брать те же активы (даже нематериальные, как соцсети, например) и без необходимости еще как-то связывать себя с предшественниками. Потому что тогда могут сразу прилететь все проблемы старого клуба - долги, трансферный бан, снятие очков, претензии из Кипра или Греции и т.д. Это доказывают примеры судебных разборок других перерождающихся клубов. Именно поэтому комментарии всех официальных лиц сейчас максимально лаконичные, осторожные и дистанционные.

По моему мнению, страх возможных проблем не соответствует масштабам реальной угрозы. Мы бы действовали гораздо смелее. Но такую ​​позицию можно понять. Надеюсь, это только вопрос времени - когда долги погасят, олигархическое прошлое перестанет так сильно влиять на будущее клуба. Поэтому лично я, конечно, буду болеть за новые Карпаты, останусь патроном клуба (если его решатся взять) и буду ждать, когда им удастся полноценно восстановить бренд и построить что-то крутое. Если не будет получаться - буду критиковать, как все болельщики", - написал Болотников.