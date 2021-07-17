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Тлумак: Перед Карпатами поставлена четкая задача: завоевать путевку в Первую лигу

Вторая лига
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Смогут с первой же попытки?

Тлумак: Перед Карпатами поставлена четкая задача: завоевать путевку в Первую лигу

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Главный тренер львовских "Карпат" Андрей Тлумак рассказал о финансовой подготовке к новому сезону:

"По большому счету, селекционная работа уже завершена. Можем еще пригласить от силы одного новобранца, но он должен быть сильнее тех футболистов, которые уже есть на контракте. Перед командой поставлена четкая задача: завоевать путевку в Первую лигу.

На новый сезон нашими спонсорами выделено 106 миллионов гривен, из которых - 65 миллионов, будут использовано для строительства клубной загородной базы. Мы уже чувствуем доверие со стороны представителей фанатского движения, которые передали нам знаменитую эмблему “Карпат”. При поддержке такого 12 игрока легче будет преодолевать путь на вершину", - сказал Тлумак.

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Напомним, что "Карпаты" заявились во Вторую Лигу Украины и начнут свой путь в профессиональном футболе 31 июля (базовый день) матчем второго тура против "Рубикона". Отметим, что первый раунд "львы" будут пропускать.

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В статье: Андрей Тлумак Карпаты (Львов)
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Комментарии (3)
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alktus (Хмельницкий)
17.07.2021 в 14:30
Это что за Карпаты? Я уже запутался. Объясните плиз
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simargl (Чернигов)
17.07.2021 в 14:16
Даже с таким тренером можно выйти не только в Першу лига, а и в УПЛ.
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Cannabis Sativa (Луцк)
17.07.2021 в 13:55
В Тлумака два роки поспіль була задача вивести Волинь в УПЛ. Були і фінанси, і екс-гравці збірної у складі, і талановиті легіонери. Результату — нуль, лише пафосні слова про те, що його команда тактично "грає як Ман Сіті"
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