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Еще попылит? 41-летний Эдмар сыграл в спарринге за клуб Второй лиги

Вторая лига
Обновлено
(1 голосов)

Судя по всему, ветеран в неплохой форме

Еще попылит? 41-летний Эдмар сыграл в спарринге за клуб Второй лиги

nstagram.com/fc_volchansk

Новина українською

"Волчанск" в рамках подготовки к старту сыграл спарринг с "Олимпией" (2:1).

Самым интересным моментом поединка был тот факт, что за "Волчанск" сыграл 41-летний бывший полузащитник сборной Украины Эдмар.

Было ли это разовой акцией, либо клуб действительно хочет подписать ветерана, не уточняется.

Стоит отметить, что главным тренером "Волчанска" является экс-игрок "Металлиста" Андрей Березовчук.

На протяжении карьеры Эдмар выступал за "Индепенденте", "Лимейру", "Интернасьонал", "Таврию", "Металлист", "Днепр", "Боку Ратон", "Металлист 1925" и "Харрикейн". В активе Эдмара 15 матчей за сборную Украины, где он забил один гол.

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В статье: Эдмар ФК Волчанск
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Комментарии (7)
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Dimka26 (Чернигов)
19.07.2021 в 21:16
мог бы в Металле посидеть еще на лавке сезончик.
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0
-3
Джин Тоник (R)
19.07.2021 в 21:06
Мог бы сезон отыграть в первой лиге с Металлом!Удачи Эдуард Головских!
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+3
0
avatar
c99baf (Харьков)
19.07.2021 в 21:36
Уже "Металла" нет,есть "Металлист".
Ответить
+1
0
Buran60 (Харьков)
19.07.2021 в 21:50
За моих земляков сыграл СУПЕР! Спасибо Эдмар удачи тебе.
0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
19.07.2021 в 20:37
Хоч би не вмер на полі...
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0
-6
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simargl (Чернигов)
19.07.2021 в 20:46
Ти сам хоч би не вмер на клавіатурі, горошеккаті )))) заздрість погане відчуття
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+2
0
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c99baf (Харьков)
19.07.2021 в 20:52
Ты шо,с мозгами поссорился (если они есть) ?
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+1
0


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