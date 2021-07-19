Еще попылит? 41-летний Эдмар сыграл в спарринге за клуб Второй лиги

"Волчанск" в рамках подготовки к старту сыграл спарринг с "Олимпией" (2:1).

Самым интересным моментом поединка был тот факт, что за "Волчанск" сыграл 41-летний бывший полузащитник сборной Украины Эдмар.

Было ли это разовой акцией, либо клуб действительно хочет подписать ветерана, не уточняется.

Стоит отметить, что главным тренером "Волчанска" является экс-игрок "Металлиста" Андрей Березовчук.

На протяжении карьеры Эдмар выступал за "Индепенденте", "Лимейру", "Интернасьонал", "Таврию", "Металлист", "Днепр", "Боку Ратон", "Металлист 1925" и "Харрикейн". В активе Эдмара 15 матчей за сборную Украины, где он забил один гол.