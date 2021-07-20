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Волчанск оформил переходы экс-игроков Краматорска и Металлиста 1925

Вторая лига
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Клуб продолжает комплектацию команды перед дебютом во Второй лиге

Волчанск оформил переходы экс-игроков Краматорска и Металлиста 1925

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Очередными новичками "Волчанска" стали 20-летний крайний полузащитник Александр Чебаненко из "Краматорска" и 19-летний нападающий Андрей Савицкий, предыдущим клубом которого был "Металлист 1925".

С обоими подписаны контракты сроком на 1 год.

В минувшем сезоне Первой лиги Чебаненко провел 21 матч, забил 1 мяч и получил 2 желтые карточки. На счету Савицкого 7 матчей и 2 предупреждения.

Также "Волчанск" заключил годичный контракт с 17-летним голкипером Кириллом Архипчуком. В прошлом сезоне воспитанник харьковского футбола сыграл 2 матча за "Днепр-1" U-19.

Напомним, в 1-м туре чемпионата Второй лиги 25 июля "Волчанск" в Харькове примет "Металлург". Начало в 18:30.

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В статье: ФК Волчанск Александр Чебаненко Андрей Савицкий
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