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Буковина подписала легионера. Клуб усилился форвардом

Вторая лига
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Прошлый сезон игрок выступал за "Подолье"

Буковина подписала легионера. Клуб усилился форвардом

Фото: ФК Буковина

Новина українською

"Буковина" объявила о подписании первого летнего новичка в межсезонье.

Контракт с "желто-черными" подписал нападающий Фади Салбак.

23-летний футболист родился в Израиле, а со временем с семьей эмигрировал в Канаду. Защищал цвета канадского "Воркута", а в прошлом сезоне выступал за команду из Хмельницкого "Подолье". На счету форварда 8 голов в 22 матчах Второй лиги.

Напомним, что по итогам минувшего сезона "Буковина" заняла 7-е место в группе А Второй лиги, "Подолье" завоевало путевку в Первую лигу.

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В статье: Буковина (Черновцы) Фади Салбак
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Источник:
ФК Буковина

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