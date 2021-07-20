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Буковина подписала легионера. Клуб усилился форвардом
Прошлый сезон игрок выступал за "Подолье"
Фото: ФК Буковина
"Буковина" объявила о подписании первого летнего новичка в межсезонье.
Контракт с "желто-черными" подписал нападающий Фади Салбак.
23-летний футболист родился в Израиле, а со временем с семьей эмигрировал в Канаду. Защищал цвета канадского "Воркута", а в прошлом сезоне выступал за команду из Хмельницкого "Подолье". На счету форварда 8 голов в 22 матчах Второй лиги.
Напомним, что по итогам минувшего сезона "Буковина" заняла 7-е место в группе А Второй лиги, "Подолье" завоевало путевку в Первую лигу.
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