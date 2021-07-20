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Перемога подписала голкипера-воспитанника Динамо

Вторая лига
(1 голосов)

Вадим Солдатенко продолжит карьеру во Второй лиге

Перемога подписала голкипера-воспитанника Динамо

ФК Авангард

Новина українською

Голкипер Вадим Солдатенко принял предложение перейти в "Перемогу", которая в предстоящем сезоне намерена побороться за путевку в Первую лигу. Этим летом интерес к свободному агенту проявлял также "Диназ".

25-летний Солдатенко в прошлом сезоне играл за "Авангард" и "Кристалл". В Первой лиге провел 15 матчей, из них 2 — "на ноль".

Уроженец Запорожья более шести лет провел в системе "Динамо", выступал за команду U-19 в Юношеской лиге УЕФА. Летом 2017-го перешел в "Нефтяник-Укрнафту", оттуда зимой 2018-го — в "Авангард", а с февраля по июнь нынешнего года был в "Кристалле", с которым вылетел из Первой лиги.

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В статье: Вадим Солдатенко Перемога (Днепр)
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taho28
20.07.2021 в 19:21
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