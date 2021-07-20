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Перемога подписала голкипера-воспитанника Динамо
Вадим Солдатенко продолжит карьеру во Второй лиге
ФК Авангард
Голкипер Вадим Солдатенко принял предложение перейти в "Перемогу", которая в предстоящем сезоне намерена побороться за путевку в Первую лигу. Этим летом интерес к свободному агенту проявлял также "Диназ".
25-летний Солдатенко в прошлом сезоне играл за "Авангард" и "Кристалл". В Первой лиге провел 15 матчей, из них 2 — "на ноль".
Уроженец Запорожья более шести лет провел в системе "
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