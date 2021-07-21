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Реал Фарма подписала 40-летнего футболиста Нудного
Соглашение рассчитано на один сезон
Фото: Meta-ratings
"Реал Фарма" подписала контракт с полузащитником Сергеем Нудным. Об этом пишет Meta-ratings.
Соглашение с 40-летним футболистом подписано до конца июня 2022 года.
Нудный известен в Украине по выступлениям за "Черноморец", "Севастополь", "Закарпатье", "Титан" из Армянска и криворожский "Горняк".
Сергей родился в Одесской области, но является воспитанником тираспольского футбола. В свое время он играл за молодежную сборную Молдовы, на клубном уровне выступал в Грузии, Беларуси, Израиле. С лета прошлого года опытнейший хавбек защищал цвета клуба второго молдавского дивизиона "Кагул-2005".
Интересно, что в "Реал Фарме" Нудный будет не самым возрастным футболистом. Таковым по-прежнему остается играющий президент клуба Николай Лиховидов, которому в январе исполнилось 55.
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