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Реал Фарма подписала 40-летнего футболиста Нудного

Вторая лига
(1 голосов)

Соглашение рассчитано на один сезон

Реал Фарма подписала 40-летнего футболиста Нудного

Фото: Meta-ratings

Новина українською

"Реал Фарма" подписала контракт с полузащитником Сергеем Нудным. Об этом пишет Meta-ratings.

Соглашение с 40-летним футболистом подписано до конца июня 2022 года.

Нудный известен в Украине по выступлениям за "Черноморец", "Севастополь", "Закарпатье", "Титан" из Армянска и криворожский "Горняк".

Сергей родился в Одесской области, но является воспитанником тираспольского футбола. В свое время он играл за молодежную сборную Молдовы, на клубном уровне выступал в Грузии, Беларуси, Израиле. С лета прошлого года опытнейший хавбек защищал цвета клуба второго молдавского дивизиона "Кагул-2005".

Интересно, что в "Реал Фарме" Нудный будет не самым возрастным футболистом. Таковым по-прежнему остается играющий президент клуба Николай Лиховидов, которому в январе исполнилось 55.

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В статье: Сергей Нудный Реал Фарма (Одесса)
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Источник:
Meta-ratings

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