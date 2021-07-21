Вторая лига
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Еще одни Карпаты могут прекратить свое существование
Команда из Галича еще не начинала подготовку к новому сезону
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"Карпаты" из Галича еще не начинали подготовку к новому сезону. Главный тренер команды Роман Гнатив сообщил о том, что пока неизвестно, будет ли команда выступать в чемпионате Второй лиги.
Попытки связаться с клубным руководством успехом не увенчались.
Добавим, что 25 июля в стартовом матче группы "А" Второй лиги "Карпаты" из Галича должны сыграть с дебютантом лиги – "Любомиром".
Напомним, ранее "Карпаты" Олега Смалийчука прекратили свое существование.
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Источник:Meta-ratings
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