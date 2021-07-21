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Еще одни Карпаты могут прекратить свое существование

Вторая лига
(1 голосов)

Команда из Галича еще не начинала подготовку к новому сезону

Еще одни Карпаты могут прекратить свое существование

facebook.com

Новина українською

"Карпаты" из Галича еще не начинали подготовку к новому сезону. Главный тренер команды Роман Гнатив сообщил о том, что пока неизвестно, будет ли команда выступать в чемпионате Второй лиги.

Попытки связаться с клубным руководством успехом не увенчались.

Добавим, что 25 июля в стартовом матче группы "А" Второй лиги "Карпаты" из Галича должны сыграть с дебютантом лиги – "Любомиром".

Напомним, ранее "Карпаты" Олега Смалийчука прекратили свое существование.

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В статье: Роман Гнатив Карпаты (Галич)
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Комментарии (6)
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Dortmund 09 (Киев)
21.07.2021 в 14:44
Так схема Смалийчука в принципе сработала. ПФК Карпаты и Карпаты Галич сходят с дистанции, а ТзОВ Карпаты становятся фактически единственными "ФК Карпаты". С той же исторической эмблемой. Только вот самого Смалийчука в этот новый проект не взяли. А если еще Рух распадется, то Карпаты могут завладеть и строящейся детской академией Козловского. Вот тогда уже действительно может быть западноукраинский гранд!
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xo66it (Оболонский Рейх)
21.07.2021 в 14:39
Напишите, что по Олимпику. 4 дня до игры - кто у них тренер, кто игроки, как проходит подготовка
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Smooth da Hustler (Львів)
21.07.2021 в 14:31
Зате без олігархів)))
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ytcnjh (vtk)
21.07.2021 в 14:28
Ребят воссоздайте Карпаты Львов с хорошим финансированием . Только одни КАРПАТЫ,
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Smooth da Hustler (Львів)
21.07.2021 в 14:31
Уже воссоздали
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Ten0N (Leopolis)
21.07.2021 в 14:19
Це давно зрозуміло.
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