Клуб Второй лиги арендовал 13 игроков Днепра-1

Сразу 13 игроков " Днепра-1 " подписали арендные соглашения с второлиговым "Никополем", который нынешним летом возглавил экс-наставник молодежной команды днепрян Александр Поклонский.

До конца календарного года рассчитана аренда хавбека Андрея Киреева, до 30 июня 2022 года в распоряжение "Никополя" поступили вратари Мирослав Зновенко и Богдан Хома, защитники Тарас Горилый, Сергей Заец, Денис Сорока, Алексей Хижняк и Денис Швыденко, полузащитники Валентин Рубчинский, Максим Соловьев, Максим Тяпкин и Владислав Шинкаренко, а также нападающий Богдан Гора.

Еще два бывших игрока молодежки "Днепра-1", защитник Назар Сидоренко и полузащитник Ярослав Бутич, подписали с "Никополем" контракты сроком на 1 год.

"Никополь" по итогам предыдущего чемпионата Второй лиги занял 11-е место в группе Б. В июне в команде произошла тренерская рокировка: вместо Сергея Воробья, который возглавил "Перемогу", никопольчан принял Александр Поклонский.