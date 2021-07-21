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Клуб Второй лиги арендовал 13 игроков Днепра-1
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Сразу 13 игроков "
До конца календарного года рассчитана аренда хавбека Андрея Киреева, до 30 июня 2022 года в распоряжение "Никополя" поступили вратари Мирослав Зновенко и Богдан Хома, защитники Тарас Горилый, Сергей Заец, Денис Сорока, Алексей Хижняк и Денис Швыденко, полузащитники Валентин Рубчинский, Максим Соловьев, Максим Тяпкин и Владислав Шинкаренко, а также нападающий Богдан Гора.
Еще два бывших игрока молодежки "Днепра-1", защитник Назар Сидоренко и полузащитник Ярослав Бутич, подписали с "Никополем" контракты сроком на 1 год.
"Никополь" по итогам предыдущего чемпионата Второй лиги занял 11-е место в группе Б. В июне в команде произошла тренерская рокировка: вместо Сергея Воробья, который возглавил "Перемогу", никопольчан принял Александр Поклонский.
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