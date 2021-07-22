СМИ: Карпаты Галич готовятся к новому сезону

Вчера в СМИ появилась информация о том, что "Карпаты" из Галича еще не начинали подготовку к новому сезону и могут прекратить свое существование.

Однако, как сообщает FootBoom источник в ПФЛ, сообщение об исчезновении еще одних "Карпат" оказалось сильно преувеличенным. Команда полным ходом проходит процедуру заявки на новый сезон, финансовое положение клуба - нормальное. Повода для паники у поклонников галичан точно быть не должно.

Отметим, что матч 1-го тура Второй лиги "Любомир" - "Карпаты" Галич состоится 25 июля. Начало 17:00.