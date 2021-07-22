  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Эдмар может продолжить карьеру в клубе Второй лиги
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эдмар может продолжить карьеру в клубе Второй лиги

Вторая лига
(1 голосов)

Игрок близок к возвращению в профессиональный футбол

Эдмар может продолжить карьеру в клубе Второй лиги

nstagram.com/fc_volchansk

Новина українською

Бывший игрок "Металлиста" и сборной Украины Эдмар может стать игроком "Волчанска". Об этом сообщает Sport Arena.

41-летний украинец бразильского происхождения находится в команде на просмотре и подпишет контракт, если обе стороны согласуют его условия.

Эдмар завершил карьеру летом 2019 года, поиграв в США после ухода из "Металлиста 1925". Больше всего футболист известен своими выступлениями за "оригинальный" "Металлист", где игрок провел 250 матчей во всех турнирах.

За сборную Украины полузащитник сыграл 15 матчей, в которых забил один гол.

Напомним, что в 1-м туре во Второй лиге "Волчанск" встретится с "Металлургом". Матч состоится 25 июля и начнется в 18:30.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эдмар ФК Волчанск
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
SportArena

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...