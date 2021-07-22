Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эдмар может продолжить карьеру в клубе Второй лиги
Игрок близок к возвращению в профессиональный футбол
nstagram.com/fc_volchansk
Бывший игрок "Металлиста" и сборной Украины Эдмар может стать игроком "Волчанска". Об этом сообщает Sport Arena.
41-летний украинец бразильского происхождения находится в команде на просмотре и подпишет контракт, если обе стороны согласуют его условия.
Эдмар завершил карьеру летом 2019 года, поиграв в США после ухода из "Металлиста 1925". Больше всего футболист известен своими выступлениями за "оригинальный" "Металлист", где игрок провел 250 матчей во всех турнирах.
За сборную Украины полузащитник сыграл 15 матчей, в которых забил один гол.
Напомним, что в 1-м туре во Второй лиге "Волчанск" встретится с "Металлургом". Матч состоится 25 июля и начнется в 18:30.
Популярное сейчас
- Стрелки – на мужские половые органы. В Англии клуб представил первую прозрачную футбольную форму
- Яремчук не попал даже в заявку Гента на еврокубки
- Днепр-1 дозаявил еще одного динамовца
- Еще попылит? 41-летний Эдмар сыграл в спарринге за клуб Второй лиги
- Даша Савина и Валерий Бондарь устроили предсвадебную фотосессию на Олимпийском
- Свежеиспеченный чемпион Европы сыграл свадьбу с умопомрачительной красоткой. ФОТО