Эдмар может продолжить карьеру в клубе Второй лиги

Бывший игрок "Металлиста" и сборной Украины Эдмар может стать игроком "Волчанска". Об этом сообщает Sport Arena.

41-летний украинец бразильского происхождения находится в команде на просмотре и подпишет контракт, если обе стороны согласуют его условия.

Эдмар завершил карьеру летом 2019 года, поиграв в США после ухода из "Металлиста 1925". Больше всего футболист известен своими выступлениями за "оригинальный" "Металлист", где игрок провел 250 матчей во всех турнирах.

За сборную Украины полузащитник сыграл 15 матчей, в которых забил один гол.

Напомним, что в 1-м туре во Второй лиге "Волчанск" встретится с "Металлургом". Матч состоится 25 июля и начнется в 18:30.