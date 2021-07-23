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Экс-тренер Карпат Смалийчука возглавит Карпаты Галич - СМИ
Вместе с Вовчуком придут и многие футболисты тех "Карпат"
fckarpaty.com
Главным тренером "Карпат" Галич станет Любомир Вовчук, который занимал аналогичную должность в "Карпатах" Олега Смалийчука. Об этом сообщает Meta-ratings.
На этой должности он сменит Романа Гнатива.
Отмечается, что вместе с Вовчуком придут и многие футболисты тех "Карпат", они и составят костяк галицкого клуба.
Помогать 51-летнему специалисту будет Александр Войтюк, ранее работавший в тернопольской "Ниве".
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Источник:Meta-ratings
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