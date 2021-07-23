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Состав дебютанта Второй лиги пополнили девять новичков
ФК "Виктория" из Николаевки представил новичков команды
Фото: fcviktoria.sumy.ua
Дебютант Второй лиги ФК "Виктория" из Николаевки представил новичков команды.
В сезоне 2021/22 за команду будут выступать 9 новых футболистов.
31-летний Евгений Зубейко, защитник. Играл за "Минск и "Черноморец".
33-летний Юрий Бровченко, защитник. Выступал за "Днепр-1", "Оболонь-Бровар".
31-летний Василий Билый, защитник. Предыдущие команды "Нива", "Оболонь-Бровар".
27-летний Дмитрий Ульянов, защитник. Играл за "Краматорск", "Николаев".
25-летний Владислава Зрибняк, полузащитник. Выступал за "Альянск", ФК "Суммы".
26-летний Александр Воробей, голкипер. Предыдущие команды "Агробизнеса", "ВПК-Агро".
30-летний Александр Литвиненко, вратарь. Играл за "Полесье", "Альянс".
21-летний Максим Чеглов, полузащитник. Защищал цвета "Энергии" и ФК "Сумы".
33-летний Вадим Шаврин, нападающий. Выступал за "Авангард" и ФК "Сумы"
По словам президента клуба Сергея Бондаренко, перед командой стоит задача – выход в первую лигу.
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