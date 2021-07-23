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Состав дебютанта Второй лиги пополнили девять новичков

Вторая лига
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ФК "Виктория" из Николаевки представил новичков команды

Состав дебютанта Второй лиги пополнили девять новичков

Фото: fcviktoria.sumy.ua

Новина українською

Дебютант Второй лиги ФК "Виктория" из Николаевки представил новичков команды.

В сезоне 2021/22 за команду будут выступать 9 новых футболистов.

31-летний Евгений Зубейко, защитник. Играл за "Минск и "Черноморец".

33-летний Юрий Бровченко, защитник. Выступал за "Днепр-1", "Оболонь-Бровар".

31-летний Василий Билый, защитник. Предыдущие команды "Нива", "Оболонь-Бровар".

27-летний Дмитрий Ульянов, защитник. Играл за "Краматорск", "Николаев".

25-летний Владислава Зрибняк, полузащитник. Выступал за "Альянск", ФК "Суммы".

26-летний Александр Воробей, голкипер. Предыдущие команды "Агробизнеса", "ВПК-Агро".

30-летний Александр Литвиненко, вратарь. Играл за "Полесье", "Альянс".

21-летний Максим Чеглов, полузащитник. Защищал цвета "Энергии" и ФК "Сумы".

33-летний Вадим Шаврин, нападающий. Выступал за "Авангард" и ФК "Сумы"

По словам президента клуба Сергея Бондаренко, перед командой стоит задача – выход в первую лигу.

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В статье: Евгений Зубейко Вадим Шаврин Василий Билый Александр Литвиненко Юрий Бровченко Дмитрий Ульянов Александр Воробей Виктория (Николаевка)
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Источник:
ФК Виктория

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