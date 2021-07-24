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Николаев представил 9 новых футболистов

Вторая лига
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Новички помогут команде в борьбе за путевку в Первую лигу

Николаев представил 9 новых футболистов

МФК "Николаев" / Автор неизвестен

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Официальный сайт МФК "Николаев" сообщил, что клуб подписал 9 новичков.

  • Голкиперы: 23-летний Дмитрий Фастов, 17-летние Ростислав Белов и Даниил Зеников.
  • Защитники: 16-летний Игорь Любашов, 22-летний Анатолий Ульянов, 24-летний Владислав Жавко, 25-летний Юрий Голубка.
  • Полузащитники: 28-летний Виктор Окатый, 31-летний Анатолий Масалов.

"Поздравляем новичков с подписанием контрактов и желаем им успешной и красивой игры в составе "бело-синих", - говорится на сайте клуба.

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В статье: МФК Николаев
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Источник:
mfc.mk.ua

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