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Николаев представил 9 новых футболистов
Новички помогут команде в борьбе за путевку в Первую лигу
МФК "Николаев" / Автор неизвестен
Официальный сайт МФК "Николаев" сообщил, что клуб подписал 9 новичков.
- Голкиперы: 23-летний Дмитрий Фастов, 17-летние Ростислав Белов и Даниил Зеников.
- Защитники: 16-летний Игорь Любашов, 22-летний Анатолий Ульянов, 24-летний Владислав Жавко, 25-летний Юрий Голубка.
- Полузащитники: 28-летний Виктор Окатый, 31-летний Анатолий Масалов.
"Поздравляем новичков с подписанием контрактов и желаем им успешной и красивой игры в составе "бело-синих", - говорится на сайте клуба.
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Источник:mfc.mk.ua
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