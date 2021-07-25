  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Голы-шедевры со штрафных и матч с двумя пенальти. Тур 1 Второй лиги - группа "А"
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голы-шедевры со штрафных и матч с двумя пенальти. Тур 1 Второй лиги - группа "А"

Вторая лига
(1 голосов)
Голы-шедевры со штрафных и матч с двумя пенальти. Тур 1 Второй лиги - группа "А"

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Если вы пришли сюда с вопросом, зачем смотреть Вторую лигу, то первый здешний тур дал сразу несколько ответов: два великолепных гола Ярослава Деды и Николая Вечурко, красивый гол Ярослава Галенко и удачные дебюты новичков - "Мункача" и "Левого берега".

Лишь в одном поединке зафиксирована нулевая ничья, а всего в этом туре забивали по 3 гола в двух играх.

24 июля

Село Дерцен (Дрисина), Закарпатская область

Мункач (Мукачево) - Чернигов 1: 0

Гол: Максим Гирный (20)

Мукачевский новичок из Закарпатья удивил - добыл историческую первую победу в профессиональном футболе. Единственный гол забил воспитанник львовских "Карпат" Максим Горный. Он замкнул прострел с левого фланга. При этом очень неважно сыграли игроки Чернигова: один не заблокировал прострел, другой не перехватил, а третий - не успел за Гирным.

Во втором тайме "Чернигов" взялся за дело, а "Мункач" сумел удержать победный счет.

Отдельного внимания заслуживает колоритный голосистый комментатор этого матча. Хорошего просмотра!

25 июля

Город Дунаевцы, стадион "Колос"

Эпицентр (Дунаевцы) - Нива (Винница) 1:0

Гол: Клоудиней Барбоса да Силва (67)

В последней игре прошлого сезона "Нива" неожиданно переиграла команду Дунаевцы. Поэтому это был реванш. Пусть и с одним голом.

И хотя в графе "гол" вы видите имя не слишком забивного бразильского нападающего "Эпицентра" (4 гола за весь прошлый сезон), на самом деле тот момент сделал очень активный в матче 29-летний центрхав Андрей Беженар. Именно он пробросил мяч мимо двух соперников и прострелил в гущу вратарской, где Клоудиней просто добил круглого в сетку.

Любомир (Ставище) - Карпаты (Галич) 0:3

Голы: Роман Лебедь (42), Назар Сущак (67), Ярослав Деда (90)

Один из двух самых результативных поединков 1 тура в группе "А" Второй лиги. Но если вы включите Ютуб-трансляцию, то очень удивитесь. Потому что увидите, как новичок Второй лиги (в белых футболках) зажимает галицко-бурштынско-львовскую команду.

Подопечные Любомира Вовчука играли на "контрах" и забили в конце тайма. Роман Лебедь пробил низом со средней дистанции в ближний угол и застал вратаря Максима Дьогтяра неожиданно - 1:0.

В другом тайме Ярослав Деда с центра поля выполнил классный перевод на правый фланг, а там фланговый хавбек вторым касанием вывел на удар Назара Сущака - 2:0.

Сочную точку поставил Ярослав Деда фантастическим штрафным на последней минуте матча: перебросил стенку и завалил в дальний угол - 3:0.

Город Черкассы, стадион "Черкассы-Арена"

Днепр (Черкассы) - АФСК Киев 1:1

Голы: Евгений Онищенко (90+1) - Николай Вечурко (38)

Замечательным удался первый гол в поединке: Вечурко классно закрутил мяч со штрафного в верхний ближний угол. Девятка! 1:0

Со штрафного, почти с той же точки, что и Вечурко в первом тайме, спаслись и хозяева. Денис Шурубура и Богдан Виниченко запутали оборону - кто будет пробивать? Богдан выполнил навес, а там Евгений Онищенко замкнул головой в дальний угол - 1:1.

Левый берег (Киев) - ЛНЗ (Черкассы) 2:1

Голы: Андрей Запорожан (27, пенальти), Андрей Спиваков (84, пенальти) - Ярослав Галенко (38)

Удаление: ЛНЗ - Евдокимов (82)

Первое удаление и первые пенальти в чемпионате Второй лиги 2021/22. В целом скандальный поединок - 2 пенальти и 1 удаление приносят победу одному дебютанту над другим.

Первое пенальти заработал ветеран УПЛ и Первой лиги Павел Ксенз - ворвался в штрафную и подставился. А Запорожан реализовал - 1:0.

После красивого прострела слева от Дениса Норенкова забил в касание в дальний угол Ярослав Галенко - 1:1.

В концовке встречи Евдокимов получил вторую желтую (автоматическая красная) за фол на том же Ксензе. А кипер "ЛНЗ" въехал кулаком в голову Виктору Берко. Получил желтую, пенальти и 2:1.

Поселок Макаров, стадион имени М. Бруквенка

Чайка - Буковина 0:0

Безголевой результат скорее в пользу "Буковины", ведь команда в прошлых сезонах переживала несколько разгромов от "птичек", по статистике голов - 11:4 в пользу макаровцев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Киев Вторая лига Буковина (Черновцы) Чайка (Петропавловская Борщаговка) Любомир (Ставище) Ярослав Деда Днепр (Черкассы) Нива (Винница) ЛНЗ (Черкассы) Карпаты (Галич) ФК Чернигов Эпицентр (Дунаевцы) Левый берег (Киев) Мункач (Мукачево)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ruobosru (воркута)
26.07.2021 в 00:49
А Галич живет чтобы кто-то с ней объединился и смалийчук хоть к кому-то примазался как я понимаю... адский менеджер..
Ответить
0
0
ruobosru (воркута)
26.07.2021 в 00:47
группа смерти как говорится...Карпаты Львов. ЛНЗ. Левый Берег. Эпицентр. Диназ. а Нива В и Буковина с натяжкой - эти все команды будут бороться за повышение. цикаво! группа А посильнее чем Б.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...