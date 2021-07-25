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Голы-шедевры со штрафных и матч с двумя пенальти. Тур 1 Второй лиги - группа "А"
Если вы пришли сюда с вопросом, зачем смотреть Вторую лигу, то первый здешний тур дал сразу несколько ответов: два великолепных гола Ярослава Деды и Николая Вечурко, красивый гол Ярослава Галенко и удачные дебюты новичков - "Мункача" и "Левого берега".
Лишь в одном поединке зафиксирована нулевая ничья, а всего в этом туре забивали по 3 гола в двух играх.
24 июля
Село Дерцен (Дрисина), Закарпатская область
Мункач (Мукачево) - Чернигов 1: 0
Гол: Максим Гирный (20)
Мукачевский новичок из Закарпатья удивил - добыл историческую первую победу в профессиональном футболе. Единственный гол забил воспитанник львовских "Карпат" Максим Горный. Он замкнул прострел с левого фланга. При этом очень неважно сыграли игроки Чернигова: один не заблокировал прострел, другой не перехватил, а третий - не успел за Гирным.
Во втором тайме "Чернигов" взялся за дело, а "Мункач" сумел удержать победный счет.
Отдельного внимания заслуживает колоритный голосистый комментатор этого матча. Хорошего просмотра!
25 июля
Город Дунаевцы, стадион "Колос"
Эпицентр (Дунаевцы) - Нива (Винница) 1:0
Гол: Клоудиней Барбоса да Силва (67)
В последней игре прошлого сезона "Нива" неожиданно переиграла команду Дунаевцы. Поэтому это был реванш. Пусть и с одним голом.
И хотя в графе "гол" вы видите имя не слишком забивного бразильского нападающего "Эпицентра" (4 гола за весь прошлый сезон), на самом деле тот момент сделал очень активный в матче 29-летний центрхав Андрей Беженар. Именно он пробросил мяч мимо двух соперников и прострелил в гущу вратарской, где Клоудиней просто добил круглого в сетку.
Любомир (Ставище) - Карпаты (Галич) 0:3
Голы: Роман Лебедь (42), Назар Сущак (67), Ярослав Деда (90)
Один из двух самых результативных поединков 1 тура в группе "А" Второй лиги. Но если вы включите Ютуб-трансляцию, то очень удивитесь. Потому что увидите, как новичок Второй лиги (в белых футболках) зажимает галицко-бурштынско-львовскую команду.
Подопечные Любомира Вовчука играли на "контрах" и забили в конце тайма. Роман Лебедь пробил низом со средней дистанции в ближний угол и застал вратаря Максима Дьогтяра неожиданно - 1:0.
В другом тайме Ярослав Деда с центра поля выполнил классный перевод на правый фланг, а там фланговый хавбек вторым касанием вывел на удар Назара Сущака - 2:0.
Сочную точку поставил Ярослав Деда фантастическим штрафным на последней минуте матча: перебросил стенку и завалил в дальний угол - 3:0.
Город Черкассы, стадион "Черкассы-Арена"
Днепр (Черкассы) - АФСК Киев 1:1
Голы: Евгений Онищенко (90+1) - Николай Вечурко (38)
Замечательным удался первый гол в поединке: Вечурко классно закрутил мяч со штрафного в верхний ближний угол. Девятка! 1:0
Со штрафного, почти с той же точки, что и Вечурко в первом тайме, спаслись и хозяева. Денис Шурубура и Богдан Виниченко запутали оборону - кто будет пробивать? Богдан выполнил навес, а там Евгений Онищенко замкнул головой в дальний угол - 1:1.
Левый берег (Киев) - ЛНЗ (Черкассы) 2:1
Голы: Андрей Запорожан (27, пенальти), Андрей Спиваков (84, пенальти) - Ярослав Галенко (38)
Удаление: ЛНЗ - Евдокимов (82)
Первое удаление и первые пенальти в чемпионате Второй лиги 2021/22. В целом скандальный поединок - 2 пенальти и 1 удаление приносят победу одному дебютанту над другим.
Первое пенальти заработал ветеран УПЛ и Первой лиги Павел Ксенз - ворвался в штрафную и подставился. А Запорожан реализовал - 1:0.
После красивого прострела слева от Дениса Норенкова забил в касание в дальний угол Ярослав Галенко - 1:1.
В концовке встречи Евдокимов получил вторую желтую (автоматическая красная) за фол на том же Ксензе. А кипер "ЛНЗ" въехал кулаком в голову Виктору Берко. Получил желтую, пенальти и 2:1.
Поселок Макаров, стадион имени М. Бруквенка
Чайка - Буковина 0:0
Безголевой результат скорее в пользу "Буковины", ведь команда в прошлых сезонах переживала несколько разгромов от "птичек", по статистике голов - 11:4 в пользу макаровцев.
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